O feriado promete ser de muita diversão e principalmente adrenalina no Blue Park. Dia 15 de novembro é a inauguração da 2ª etapa do mais novo parque aquáco do Sul do Brasil. As atrações radicais chegam para inovar o conceito de entretenimento em Foz do Iguaçu. São toboáguas incríveis que reservam uma surpresa a cada descida. A área dos radicais foi construída ao lado da praia termal com ondas e vem para tornar a experiência Blue Park ainda mais completa para toda a família.

Os toboáguas foram fabricados pela empresa canadense WhiteWater West. A empresa que é referência na construção de brinquedos radicais também acompanhou a montagem e instalação dos equipamentos. Lee Mazolli, técnico inglês responsável pela montagem dos radicais no Blue Park, disse que foram feitos vários testes reais com a estrutura e que tudo está funcionando dentro dos padrões internacionais estipulados pela empresa. “Segurança é sempre a prioridade quando se trata de diversão com brinquedos radicais. Aqui foram feitos todos os testes e as pessoas vão poder se divertir com tranquilidade” completou Mazzoli.

“É uma das estruturas mais modernas em parques brasileiros, o que vai tornar as férias e o verão no Blue Park ainda mais divertidos”, destaca Elvio Andrade, Diretor Geral do Blue Park. “Turistas e moradores de Foz, das cidades da região e da fronteira estão convidados a conhecer as novidades e vivenciarem essa experiência em família” completou o Diretor. Conheça melhor nossas novas atrações: O Fast Falls São quatro linhas de toboáguas. Após uma descida radical de 17 metros de altura, a partir de uma grande torre, o aventureiro encara 100m de descida em alta velocidade. Uma incrível chance de viver diferentes sensações e ainda curte a vista do parque de vários pontos. Twist Tube Toboágua com 70m de extensão, com um looping horizontal de 360 graus, cheio de curvas que fazem a adrenalina aumentar a cada segundo.

O Blue Park tem também: Praia de águas termais com até 9 postos de ondas. Areia natural na orla da praia. Quiosques e espreguiçadeiras de frente para a praia termal Bar Molhado, tirolesa e lago de pesca. Praça de alimentação com lanches, pratos, petiscos e porções. Estacionamento seguro e guarda volumes.

O Blue Park reservou para 2020 mais surpresas para os frequentadores. A 3ª etapa do parque aquático será um espaço voltado para as crianças com brinquedos e rio lento.

Serviço: Ingressos site www.blueparkfoz.com.br e bilheteria

Horário de Funcionamento: 10:00 às 17:00 durante a temporada até às 18hrs- consulte calendário no site Durante a alta temporada (até final de fevereiro) o parque abre todos os dias.

Endereço: Rua Carlos Hugo Urnau, 756 – Dona Amanda, Foz do Iguaçu – PR, 85853-000 Telefone: (45) 3521- 2060 Facebook: www.blueparkfoz.com.br Instagram: @blueparkfoz