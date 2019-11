Comércio lotado, com filas dentro e fora das lojas. É assim que está a Black Friday no Centro de Curitiba nesta sexta-feira (29). As informações são do site bandnewscuritiba.com

As principais ruas de comércio da capital estão tomadas por consumidores à procura de boas ofertas. Teve gente que chegou cedo, antes mesmo da abertura das lojas para garantir a compra. Em uma das lojas do Centro de Curitiba, o tempo de espera na fila ultrapassava as três horas.

A diretora do Procon-PR e colunista da BandNews FM Curitiba, Cláudia Silvano, alerta para os consumidores terem cuidados com as ofertas tentadoras. Uma das orientações é pesquisar o mesmo produto em várias lojas e com isso saber se realmente há desconto. Ela ainda reforça que em caso de problemas nas compras, o consumidor pode procurar o Procon. O comércio pela internet deve movimentar uma grande parte das vendas nessa Black Friday e também exige cuidados por parte do consumidor.