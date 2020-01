Bilheterias no Japão registram recorde em 2019

A bilheteria nos cinemas japoneses atingiu um valor recorde no ano passado.

A Associação de Produtores de Filmes do Japão informou na terça-feira que os cinemas tiveram receita de cerca de 2,4 bilhões de dólares em 2019. Isso representa um aumento de aproximadamente 17 por cento em relação ao ano anterior. O recorde anterior havia sido de cerca de 2,2 bilhões de dólares em 2016.

O filme com a maior bilheteria foi a animação japonesa “O Tempo com Você”, do diretor Makoto Shinkai, com aproximadamente 128 milhões de dólares.

Outra animação, “Frozen II”, ficou em segundo lugar, com cerca de 116 milhões de dólares.

A terceira maior bilheteria foi “Aladdin”, um remake com atores de verdade da animação da Disney, com aproximadamente 111 milhões de dólares.