A boxeadora Bia Ferreira e o ginasta Arthur Nory receberam o prêmio de melhores atletas de 2019 na noite desta terça-feira (10), em cerimônia realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Bia superou Ana Marcela Cunha (maratona aquática) e Nathalie Moellhausen (esgrima), e Nory venceu Gabriel Medina (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade).

Aos 26 anos, a baiana Bia se tornou a primeira brasileira a conquistar medalha de ouro em competições de boxe no Pan. Neste ano, em Lima no Peru, ela supero a argentina Dayana Sanchez na final da categoria até 60 kg.

Envolto em polêmicas, o presidente do COB, Paulo Wanderley, fez discurso durante a premiação. Na semana passada, o Ministério Público Federal entrou com representação para investigar denúncias de fraudes. Segundo relatório da Kroll, empresa norte-americana e especializada em investigações, há indícios de irregularidades na contratação de serviços de tecnologias.

Bia Ferreira foi a primeira pugilista brasileira a conquistar a medalha de ouro em Pans Jonne Roriz/COB Bia Ferreira foi a primeira pugilista brasileira a conquistar a medalha de ouro em Pans À tarde, o COB havia anunciado um orçamento recorde para 2020, aprovado pela Assembleia Geral, na sede da entidade no Rio de Janeiro. O valor, durante o ano olímpico, será de R$322.398.000,00, sendo que R$312.934.000,00 serão provenientes de recursos das loterias federais, e o restante virá de patrocinadores e da Solidariedade Olímpica Internacional (SOI).