Não está fácil a vida do ex-governador Beto Richa, que virou réu pela quarta vez na Operação Quadro Negro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), por lavagem de dinheiro. Além dele, foram denunciados a esposa Fernanda Richa, o filho André Richa e o contador da família, Dirceu Pupo.

De acordo com o MP-PR, os fatos denunciados se referem à aquisição de um conjunto de salas comerciais no Centro Cívico, em Curitiba, no ano de 2013. Parte do pagamento teria ocorrido com a utilização de valores recebidos como propina de construtoras investigadas no âmbito da Operação Quadro Negro, que apura desvios de verbas destinadas à construção e reformas de escolas no estado.

Em dinheiro vivo

Segundo a denúncia, acatada pela 9ª Vara Criminal da capital na última sexta-feira (22), a compra das salas custou R$ 2,2 milhões. Parte deste valor (R$ 830 mil) foi paga ao vendedor em dinheiro, de forma dissimulada, enquanto um imóvel dado em pagamento por parte dos compradores foi superavaliado na tentativa de também ocultar pagamento em espécie e sua origem ilícita.

Obstrução

Richa, Fernanda e Pupo também foram denunciados por obstrução da justiça, porque teriam, em agosto de 2018, tentado influenciar o corretor de imóveis que intermediou o negócio a esconder a existência daquele pagamento, caso viesse a ser procurado pelas autoridades.

Fake

O Ensino Médio noturno não será encerrado, como anunciam fakes. O planejamento escolar prevê, para 2020, 100 mil vagas para o período. Se houver necessidade de abertura de vagas para atender mais alunos, a Secretaria garante a oferta.

Deltan desabafa

Após ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) nesta terça-feira, o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, foi ao Twitter se defender.

Globo fatura

Os contribuintes pagaram R$ 6 bilhões nos últimos 13 anos para custear o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão por meio de renúncias de impostos às emissoras. No único período em que é possível conferir quem ganhou mais, a TV Globo lidera isoladamente uma lista com 370 empresas de comunicação. Sozinha, a Globo ficou com um terço da renúncia de impostos com horário eleitoral. Parte das emissoras, porém, possui débitos em dívida ativa, como impostos, contribuições previdenciárias e até multas trabalhistas. A quarta maior renúncia na TV Globo é da paranaense RPC com 49,9 milhões. Os dados são da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

E conhecereis a verdade…

Numa grande parede da ala onde um pastor falava com as detentas e onde surgiu a fé de Josiane (Agatha Moreira), no final de A dona do pedaço, aparecia trecho da Bíblia “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (João 8: 32). O novelista Walcyr Carrasco estava retratando não é ficção: é o que acontece na maioria dos presídios brasileiros, invadidos pelos evangélicos. A estratégia é diferente dos padres católicos: eles não oferecem o paraíso depois da morte; prometem a salvação em vida. O poder de persuasão é tamanho que nas prisões surgem mais evangélicos e suas famílias.

Fé e conforto

Na maioria das prisões, o grupo de detentas (e também detentos em menor número) se reúne constantemente para ouvir a Bíblia, ficam comportadíssimas, se arrependem dos crimes que cometeram, não cortam os cabelos (judias ortodoxas fazem isso) e acabam ganhando mais conforto em suas alas e celas. E como na novela, ganham redução de suas penas. Muitas são capazes de jurar até, que viram milagres dentro da cadeia. Outra receita: jogar a culpa de tudo em Satanás.

Até Bolsonaro

Hoje, se entende porque Bolsonaro resolveu incluir o trecho da Bíblia em sua campanha e mantém até hoje em seu cotidiano e mesmo em seus discursos. Detalhe: o chefe do Governo é católico. Que lhe apresentou a Bíblia foi sua terceira mulher, Michelle, evangélica ortodoxa. E nos primeiros seis meses de governo, Bolsonaro ganhou prestígio entre os evangélicos, sendo até batizado de novo por Edir Macedo, na Igreja Universal. Nas urnas, um exército de fiéis.

Mais perdoadas

Ainda o avanço (e a técnica de conquista) das igrejas evangélicas no país: balanço recente que apareceu nas redes sociais dizia que das famosas do showbiz nacional que aparecem nuas (incluindo nu frontal) em revistas masculinas nas décadas de 70,80 e 90, metade delas hoje é evangélica. Foram perdoadas e ganharam a salvação em vida.

“Seduzida pelo diabo”

Uma história surpreendente nesses territórios conquistados por evangélicos envolve Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos, mandante do assassinato de pai e mãe: foi batizada pela Assembleia de Deus na prisão, ganhou redução de pena e quando sair, quer ser pastora da Igreja Quadrangular. No Dia das Mães, falou numa igreja que “foi seduzida pelo diabo”, se bem que psiquiatras a consideram fria, calculista e manipuladora.

Garota-propaganda

A área de propaganda do banco Santander resolveu contratar a baixinha cantora e comediante Samantha Schmütz para protagonizar um de seus comerciais. Ela é do elenco de Vai que cola e apareceu no Show dos Famosos do programa de Fausto Silva. Detalhe: nos meios do showbiz ninguém suporta a moça, devido à sua arrogância. No comercial, mais confunde do que convence.

Uma a uma

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deverá decidir hoje pela não aceitação para registro de novos partidos de assinaturas eletrônicas, o que interferirá nos planos de Bolsonaro para a oficialização do Aliança pelo Brasil. ele quer lançar candidatos a vereador e a prefeito, mas precisa coletar 491.967 assinaturas que serão chegadas, uma a uma. As assinaturas eletrônicas aceleram o processo, mas o MP Eleitoral e ministros do TSE são contra.

“Tresoitão”

Num país que acaba de registrar 47 mil assassinatos à bala, o presidente da República lança partido com símbolo montado com cartuchos de bala e que absorve a posição de mão formando uma arminha. E mais do que isso, briga para conseguir o número 38 para a sigla, devidamente inspirado no tresoitão, apelido dado a revolveres mais pesados.

Rotina paranoica

Nas redes sociais, circula os dados da rotina diária de Carlos Bolsonaro, um dos mais problemáticos filhos do presidente da República, embora muito acham que o Chefe do Governo faz dele seu favorito. Ele está no quinto mandato de vereador do Rio, ganhou o primeiro quando tinha 17 anos (e derrotou sua própria mãe), não aceita cafezinho em lugar algum, leva a própria água de casa e não usa elevadores (só escadas). Anda com dois seguranças colados neles, que são trocados a cada semana.

Vermelho, não

Uma boate em João Pessoa, chamada Scala Drinks, onde as moças exercem a mais antiga das profissões, tinha sua fachada toda pintada de vermelho e tratou de repintá-la de branco. “Estava sendo confundida como sendo uma sete do PT e isso não poderia acontecer”. A direção da casa suspeita publicou até um anúncio no Jornal da Paraíba, anunciando a nova cor do Scala. Título do anúncio: “Prostíbulo de respeito”.

Queda de braço

Bolsonaro vem mantendo uma queda de braço com o Congresso que já derrubou nove de 37 Medidas Provisórias enviadas (em algumas, reformas o texto e envia de novo). As demais 17 estão em tramitação. Na liderança, em dois governos, Lula enviou 128 e conseguiu aprovar 117. Já Dilma mandou 79 e aprovou 63.

Cassar controle

A Comissão de Constituição e Justiça acaba de retomar as discussões em torno de um projeto de lei ou PEC propondo a transferência compulsória do controle de empresas cujos acionistas tenham sido condenados por crime de corrupção, lavagem de dinheiro e outros vizinhos. O Planalto gosta a ideia: a proposta pode ser capitalizada por Bolsonaro, acusado de sempre agir para matar a Lava Jato e asfixiar ações de combate à corrupção. A ressureição da operação lhe traria dividendos políticos.

Puxando a fila

Ainda o projeto de cassar controle acionário de companhias cuja acionistas tenham sido condenados por corrupção: empresas potencialmente na linha de tiro seriam as investigadas ou condenadas por operações como a Zelotes, Greenfield e Carne Fraca, só como exemplos. Por coincidência ou não, mas a proposta está renascendo no Congresso justamente quando o PRG Augusto Aras pede ao STF anulação do acordo de delação dos Batistas da JBS.

Plano B

O próprio Bolsonaro está quase convencido de que a oficialização do Aliança pelo Brasil vai demorar. Na presidência do PSL, Luciano Bivar já anda avisando que suspenderia, mas não expulsaria integrantes de seu partido que não conseguem se filiar no Aliança. Seria um período de transição: muitos permanecem no PSL e outros pensam em passar um curto período em partido como o Podemos, PRP e Patriota.

Para aliviar

Para aliviar um pouco os tempos complicados do país, o humorista José Simão diz que “com o dólar a R$ 4,20, o jeito é tirar selfie no estacionamento da Havan (em todos, existem uma réplica da estátua da Liberdade). E enquanto a ministra Damares Alves procura marido no Tinder, o mesmo Simão se preocupa: “E se ela se casa com um pai de santo, vira macumbeira e vê Ogum no pé da aroeira?”.

Questão de tempo

Malgrado desmentidos oficiais depois de alguns vazamentos da área de Imposto de Renda, em círculos muito próximos de Paulo Guedes, da Economia, acham que, na próxima reforma, o desconto do IR para gente que ganha mais de R$ 39 mil será mesmo de 35%. Será o primeiro passo em cima dos mais ricos do país. Quem viver, verá.

Frases

“Justiça não funciona contra poderosos.”

Deltan Dallagnol