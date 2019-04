É, no mínimo, irritante para todos essa indefinição do Judiciário em que as instâncias não se entendem. Contra a decisão do juiz de primeira instância, Beto Richa está livre. No Supremo Tribunal de Justiça, os desembargadores Rabello Filho e José Carlos Dalacqua optaram por impor apenas medidas cautelares para Richa: recolhimento domiciliar, entrega de passaporte, proibição de contato com demais réus e proibição de trabalhar para qualquer instituição pública municipal, estadual ou federal. Sem tornozeleira.

Assim, a 2.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça concedeu liberdade a Beto Richa, que estava preso a pedido do Ministério Público e da Operação Quadro Negro, aquela que investiga desvio de recursos para a construção e reforma de escolas da rede estadual de ensino. Por dois votos a um, foi deferido o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador.

Já o voto do desembargador José Maurício Pinto de Almeida, relator da Quadro Negro, foi para manter Beto Richa na prisão. Com essa decisão, Rabello Filho passa a ser o relator do processo da Quadro Negro.

PERDEMOS O TATO TABORDA

Morreu ontem um dos homens mais inteligentes, criativos, cultos, preparados que conheci. Foi-se nosso Pretextato Pennaforte Taborda Ribas, o Tato Taborda, para nós, Tatinho. Tato foi advogado, juiz, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, chefe da Casa Civil. Mas prefiro lembrá-lo como jornalista, quando dividimos espaço de uma coluna de análise política. Mais ainda, como intelectual e polemista. E principalmente como autor de textos brilhantes e, em suas múltiplas vocações e talentos, o de cineasta que fez alguns curtas e um longa que gostaria de rever sobre a Guerra dos Malês, na Bahia.

Jaime Lerner lamenta

Jaime Lerner, que teve relacionamento muito próximo com Tato Taborda, enviou nota ao blog em que lamenta a morte do amigo. “Alma nobre , Tato Taborda tinha a discrição dos sábios e uma inteligência cortante, quase sempre permeada pelo fino humor a realçar ainda mais sua personalidade marcante.

Mais de 10 candidatos

A proposta de emenda à Constituição do Senado que acabou com a possibilidade de coligações proporcionais tornou menos atraente a formação de alianças nas campanhas majoritárias e antecipou a corrida dos partidos em busca de nomes para disputar o Executivo. Em Curitiba já há mais de 10 candidaturas. Mas, segundo as pesquisas, as que tem cacife para concorrer e vencer são a de Rafael Greca, no DEM, a de Fernando Francischini, no PSL, a de Ney Leprevost, do PSD, e a Fruet, do PDT.

Moro estreia no Twitter

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, estreou no Twitter para defender o projeto de lei anticrime encaminhado ao Congresso e outras medidas do governo. “Olá, bom dia, há muitas páginas de apoio e até alguns perfis falsos, mas este Twitter é meu mesmo, Sergio Moro”, diz a primeira mensagem na conta, publicada na manhã desta quinta-feira, 4. Ele justificou a adesão à rede social por ser um “instrumento poderoso de comunicação”. “Quero explicar aqui o projeto de lei anticrime, além das medidas executivas em andamento do Ministério.” Em pouco mais de três horas, chegou aos 100 mil seguidores na rede social.

Conselho Político

Estratégia inicial de usar frentes parlamentares para conseguir apoio no Congresso fracassou e o presidente foi aconselhado a aceitar a distribuição de cargos. Em encontro com presidentes dos principais partidos do chamado Centrão, na manhã desta, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a intenção de criar uma espécie de conselho político para aproximar o governo com os partidos e o Congresso. Prestes a completar cem dias de mandato, o presidente se reúne com dirigentes de 11 partidos para convidá-los a integrar a base de sustentação do governo no Congresso.

Fracassou

A estratégia inicial de Bolsonaro de usar as frentes parlamentares para conseguir apoio no Congresso fracassou e o presidente foi aconselhado a aceitar a distribuição de cargos, na volta da viagem a Israel, para aprovar a reforma da Previdência.

Cafajestagem

O confronto entre o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e o filho, sobrinho e ele mesmo corrupto Zeca Dirceu na CCJ da Câmara, que desviou debate sobre reforma da Previdência para o funk da Tchutchuca do Bonde do Tigrão e terminou com a resposta fora do microfone do economista “é sua mãe, sua avó” – dá bem ideia do nível da discussão política no país. E do amadorismo covarde da tal “base do governo”. A tentativa de economizar R$ 1 trilhão para deter o arrombamento das contas públicas pelas despesas com inativos enfrenta a tal “resistência” sem nenhum compromisso com a verdade e a honra a que autores de propostas são expostos sem governistas dispostos a socorrê-los. Enfim, uma grande cafajestagem digna de país da Lava Jato.

“Seis por meia dúzia”

Em nova entrevista à imprensa esta semana, o Deputado Estadual Requião Filho (MDB) explicou os questionamentos que faz à reforma administrativa proposta pelo atual governo do Paraná. Ao mesmo tempo em que extingue secretarias e reduz cargos, cria outras equivalentes aos cortes. Para Requião Filho, o número de cargos que será reduzido pode não representar uma economia tão grande, quanto esta que a população espera..

Vélez Garcia demite mais 2

A exoneração do assessor especial de Ricardo Vélez, Bruno Garschagen, ligado ao ideólogo de direita Olavo de Carvalho, foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta (4). A demissão foi assinada por Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil. Outra demissão, também publicada no Diário Oficial, é a da chefe de gabinete do MEC, Josie de Jesus. Ex-funcionária do Centro Paula Souza, em SP, ela não ficou nem um mês no cargo.

Mais um militar

De acordo com o jornal “O Globo”, foi nomeado para o seu lugar Marcos de Araújo, que já foi subcomandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal e professor da Academia dos Bombeiros de Brasília. Garschagen foi um dos assessores que decidiram enviar às escolas uma carta do ministro com o slogan usado na campanha de Bolsonaro à presidência, incluindo o pedido para que as crianças fossem filmadas cantando o Hino Nacional.

Paranaenses em cima do muro

Maioria dos parlamentares do Paraná estão em cima do muro na reforma da Previdência. Dos 30 deputados federais paranaenses eleitos no ano passado, 11 parlamentares estão indecisos: Diego Garcia (Pode), Evandro Roman (PSD), Fernando Giacobo (PR), Hermes. Parcianello (MDB), Leandre (PV), Luísa Canziani (PTB), Luizão Goulart (PRB), Ricardo Barros (PP), Schiavinato (PP), Sérgio Souza (MDB) e Vermelho (PSD). Cinco estão apoiando parcialmente a proposta da reforma da Previdência: Aroldo Martins (PRB), Boca Aberta (Pros), Luiz Nishimori (PR), Rubens Bueno (PPS) e Sargento Fahur (PSD).

Greca busca recursos

Além da filiação ao DEM, o prefeito Rafael Greca percorreu vários corredores em Brasília a fim de ampliar recursos para a Curitiba. Somente os projetos transporte público que o município pretende desenvolver somam investimentos de R$ 507 milhões, recursos que precisam de financiamento. Greca e comitiva tiveram encontros na Casa Civil, Ministério da Saúde, Caixa Econômica Federal, secretaria de Planejamento (Ministério da Economia) e no Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Mais verbas

Além do transporte, o prefeito tratou de negociar mais verbas para UTIs e reabilitação, discutiu PPP para iluminação pública e também encaminhou pendências antigas da União com a capital, como a doação de áreas urbanas que fazem parte da cidade há anos e anos, mas que até hoje pertencem formalmente ao governo federal – caso de trechos da rua João Negrão e da avenida Affonso Camargo.

Útil, mas limitado

Fazer negócios no Brasil poderá ficar mais fácil e mais barato com o pacote de simplificação prometido pelo governo, mas serão necessárias medidas de outro tipo para desemperrar a economia no curto prazo e criar empregos. Para evitar enganos, decepções e perda de tempo, é bom distinguir os problemas e separá-los em pelo menos dois grupos. O mais urgente é movimentar a economia e tentar fazê-la crescer pelo menos na faixa de 2% a 2,5% neste ano. Isso poderá ocorrer mesmo sem grandes mudanças de caráter institucional.

Entraves

O outro grupo inclui os vários entraves associados à organização dos mercados, à operação do governo e à estrutura legal. Burocracia demais, impostos complicados e insegurança jurídica são exemplos desses entraves. Prejudicam a economia em qualquer fase, com crescimento de 5% ou 1,1% ao ano, taxa verificada em 2017 e 2018. Remover esse entulho tornará a atividade empresarial mais ágil e mais competitiva no médio e no longo prazos, mas o desafio imediato é de outra ordem.

TCU vai fiscalizar

O Tribunal de Contas da União vai fazer diligências para analisar a legalidade e a viabilidade do pagamento da chamada “gratificação por exercício cumulativo de ofícios” a procuradores e juízes federais. A questão foi levada por auditores ao ministro Bruno Dantas, relator das contas do Ministério Público Federal, que fez o pedido de inspeção ao plenário da corte. Inicialmente, Dantas sugeriu a inspeção sobre os pagamentos reivindicados por procuradores –o bônus foi o detonador de forte cizânia entre a categoria e a cúpula da Procuradoria-geral da República.

Irregulares

Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência às urnas nas últimas três eleições têm até o próximo dia 6 de maio para regularizar a situação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em todo o país, mais de 2,6 milhões de pessoas estão em situação irregular. As informações são da Agência Brasil. De acordo com o Tribunal, quem não acertar contas com a Justiça Eleitoral pode ter o título cancelado. O TSE informa que são incluídas eleições regulares e suplementares e que cada turno é considerado uma eleição.

‘Tchuchuca é a mãe’

O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) plagiou o ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) para atacar o ministro Paulo Guedes na audiência da Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara, provocando o encerramento da sessão. “O senhor é tigrão quando é com aposentados, idosos, portadores de necessidades, agricultores, professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso País. A sua função exige uma outra postura. O senhor precisa pedir desculpas”, disparou Dirceu, usando a mesma expressão do ex-parlamentar do Paraná utilizava contra os senadores Alvaro e Osmar Dias, em 2002.

Descontrolou

Guedes, depois de seis horas e meia sentado na cadeira, até controlando os impulsos após provocações, apesar de alguns revides, reagiu com fúria fora do microfone: “Tchutchuca é a mãe, é a sua avó, sua família”. A partir daí, o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR) teve que acabar com a audiência.

Guedes nega

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (3) em sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal que ninguém receberá menos do que um salário mínimo com a reforma da Previdência e que isso está previsto na proposta. “Tem muita coisa equivocada em relação à PEC, muita gente não leu e falou coisas que não estão lá”, afirmou. Em relação à previsão de que possa haver pagamento a partir de R$ 400 nos Benefícios de Prestação Continuada (BPC), Guedes disse que isso é opcional. Pela proposta, o beneficiado pode receber um valor menor já a partir de 60 anos, enquanto hoje recebe um salário mínimo com 65.

Abaixo do mínimo

“Na PEC da Previdência, ninguém está recebendo abaixo do mínimo. Se alguém quiser uma antecipação, recebe menos, se não quiser, recebe o mínimo lá na frente. Poder antecipar é opcional, a pessoa do BPC vai decidir se quer pegar com 65 o salário cheio ou antecipar. É algo que vocês vão avaliar”, afirmou.

Questão de índole

Nunca, nesses quase 100 dias de governo, Jair Bolsonaro foi tão sincero ao confessar que acha a Presidência “um abacaxi” e que “graças a Deus” vai ficar por pouco tempo. Quem convive muito perto do Chefe do Governo – e isso inclui seus filhos, que jamais assumirão – sabe que Bolsonaro achava que jamais seria eleito e que, quando venceu, chegou a ser tomado de pânico. Esses mesmos próximos do presidente não se espantam com as atitudes desastrosas que ele adota, seus comentários toscos e sua dose de maldade que, segundo grupo de psiquiatras e psicólogos da Universidade Federal de São Paulo, faz parte de sua índole. E ele até se orgulha disso.

Mais uma

O presidente Jair Bolsonaro está envolvido em novo capítulo surpreendente: se confessa não entender nada de economia, discorda da metodologia das pesquisas do IBGE e diz que os índices do desemprego “parecem feitos para enganar”. Todos os termômetros de indicadores que ainda serão divulgados pelo Banco Central e pelo próprio Ministério da Economia se mostrarão muito piores do que 2018. No caso do IBGE, Bolsonaro se diz “aberto a sugestões”. Ou seja: ele não tem noção da metodologia usada pelo instituto.

Três anos depois

Em 2016, Marcelo Crivella apoiou o impeachment de Dilma Rousseff (foi ministro da Pesca no governo dela). Agora, três anos depois, parece ter chegado sua vez. É alvo de processo de impeachment na Câmara Municipal pelo “conjunto da obra”, depois de ter dito que “o Rio é uma esculhambação completa”. Mesmo assim, quer disputar a reeleição – se escapar do impeachment – no ano que vem.

Bilheteria

O mundo da Disney continua encantando todos os brasileiros. Nesta semana a nova versão de Dumbo levou aos cinemas mais de 609 mil espectadores. Nada comparado a Capitã Marvel que, na primeira semana, atraiu mais de dois milhões de amantes do cinema ou dos super-heróis. A Capitã Marvel também é produzido e distribuído pela Disney e em quatro semanas em cartaz, já levou quase 8 milhões de espectadores aos cinemas.

De saída

O presidente afastado da Vale, Fábio Schvartsman, que considerou a tragédia de Brumadinho “um acidente”, deixará a empresa levando uma espécie de indenização de R$ 40 milhões.

Emocionado

O ator Keanu Reeves veio a São Paulo acertar filmagens de uma nova série de TV na cidade. Conversou com o governador João Doria e com o prefeito Bruno Covas, mais Alê Yousseff, secretário da Cultura e Laís Bodanzky, do SPCine. A série envolverá um assassino de aluguel. Quem chegou a ficar emocionado ao conhecer Reeves foi Bruno Covas. É fã incondicional do ator de “Matrix”.

Processo

Caetano Veloso vai processar D. José Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil que, em missa do dia 31 de março, na homilia, chegou a dizer que gostaria de “dar veneno de rato” para o “imbecil que compôs É Proibido Proibir”. Assistindo a missa, entre muitos militares, a viúva do coronel Brilhante Ustra.

Três é melhor

No livro Furacão Anitta, de Leo Dias, o jornalista afirma que a cantora “gosta de transar a três” e sempre com uma mulher a mais e nunca com um homem a mais. Relata também que, em 2016, ela teve muitos encontros íntimos com Neymar Jr., hoje teria um romance com Gabriel Medina e Pabllo Vittar e Preta Gil não a toleram.

Falou demais

O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra andou falando demais. Por isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia decidiu que a proposta da reforma tributária que tramitará na casa será a feita por Bernardo Appy, em conjunto com o ex-deputado Luiz Hauly. Em março, Cintra usou as redes sociais para criticar os atuais parlamentares, que não queriam aceitar a proposta dele.

A favor da ditadura

O ministro da Educação, Vélez Rodriguez é a favor da ditadura e manda avisar que os livros didáticos de história sofrerão progressivas mudanças no conteúdo que se refere ao golpe de 1964 e a ditadura militar. “Haverá mudanças progressivas na medida em que seja resgatada uma versão da história mais ampla. O papel do MEC é garantir a regular distribuição do livro didático e preparar o livro didático de forma tal que as crianças possam ter a ideia verídica, real, do que foi a sua história.”

Algo a falar

Ontem o Jair Bolsonaro teve uma reunião com os presidentes do PRB, PSD e PSDB para falarem sobre a reforma da Previdência. Antes do encontro, o líder do PRB, deputado Marcos Pereira criticou a liderança do governo e afirmou que agora que iria começar o verdadeiro acordo em torno da proposta da reforma. “O diálogo começa a partir de agora. Vamos ouvir o governo. Quem chama, tem algo a falar. A relação não é boa porque o presidente insiste em ter um discurso de retórica eleitoral e não de presidente”.

Imitação

Aluno de um dos mais famosos colégios do Rio de Janeiro, com unidade também em Niterói, postou numa rede social uma foto segurando uma arma e a frase “Tem certeza que você vai para escola amanhã?”. Foi o suficiente para armar um pânico geral, especialmente entre pais e responsáveis, enquanto o colégio tomava todas as providências que o episódio merece, incluindo ação da polícia junto à família do aluno.

Escoltado

Depois da troca de xingamentos entre Zeca Dirceu (PT-PR) e o ministro Paulo Guedes, na Câmara Federal, a oposição ainda ficou soltando frases pouco elogiosas ao governo de Bolsonaro, enquanto o titular da Economia deixava o salão escoltado por seguranças e parlamentares bolsonaristas. Alguns integrantes do núcleo principal do governo acharam que Guedes poderia discutir com o mesmo Zeca Dirceu sem ofensas pessoais. E o mesmo Guedes até considerava que poderia devolver os xingamentos em dose maior. Seu microfone, contudo, estava desligado.

Baixa

Agora, também Sandra Annenberg que comanda o Jornal Hoje, não fará mais substituições, quase sempre aos sábados, na bancada do Jornal Nacional. Quer estar mais perto da produção de seu novo programa. É a terceira baixa: antes, Alexandre Garcia pediu demissão e Chico Pinheiro foi cortado da escala de substituição.

Quanto custa

Lula vai completar um ano de prisão numa sala da PF em Curitiba, com direito a TV, esteira e banho quente. Nesse período, perto de R$ 3,6 milhões saíram dos cofres públicos. Sua permanência lá custa R$ 10 mil por dia, ou seja, Lula preso custa ao mês 125 vezes mais do que outro detento no Brasil.

Decepcionado

O vice-líder do governo no Congresso, deputado Marco Feliciano (PSC-SP) está decepcionado com a atuação dos parlamentares do PSL durante a audiência na Câmara com o ministro Paulo Guedes, da Economia. Para Feliciano, os deputados não conseguiram se articular. E no seu twitter escreveu: “O que houve com o PSL?”.

Pedido

O ex-presidente Michel Temer está com suas contas bloqueadas, em torno de R$ 62,5 milhões. Na quarta-feira (3) seus advogados pediram ao juiz Marcelo Bretas o desbloqueio de R$ 111 mil mensais, para suas despesas pessoais, da família e de suas empresas.

Aumentando a família

Morando nos Estados Unidos, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert usaram suas redes sociais para anunciar mais uma gravidez. Os dois já são pais dos gêmeos João e Francisco que completarão 11 anos no próximo dia 20. Eles estão torcendo por uma menina.

Fake news ou não

Os deputados foram ouvir o ministro Paulo Guedes na CCJ e não estavam preparados para discutir a PEC da Previdência. Os de oposição começaram a sair do assunto principal ou “morder pela beirada”. Sobre capitalização, Guedes desfez o mito que o regime levou o Chile a altos índices de suicídio. “É o 118º no mundo, é fake news”. Só que não avançou nesse capítulo: lá tem chileno aposentado que viu o que ganhava com a capitalização ser reduzido quase à metade. E isso não é fake news.

Estratégia

Fernando Collor resolveu se afastar do Senado por quatro meses, por “motivos pessoais”. Ele quer mesmo é manter a força política em Alagoas, onde a família de Renan Calheiros ainda manda e desmanda. Abriu espaço para a suplente Renilde Bulhões, de família influente, que já governou Alagoas na década de 90. Collor, claro, quer apoio do grupo nas próximas eleições.

Mourão, de novo

Nesses dias, o vice-presidente Hamilton Mourão não descartou que o Planalto deve abrir espaço para aliados do governo. “É obvio que eles vão ter algum tipo de participação, seja em cargos nos estados, algum ministério. Isso é decisão do presidente”. Jair Bolsonaro quase infarta.

Impaciência

Empresários nem se importaram com o episódio de Paulo Guedes na Câmara, só acharam que tinha muita gente querendo holofote. O empresariado está começando a ficar irritado e impaciente. Analistas interpretam o lançamento de manifestos a favor da reforma da Previdência como sinais de que eles começam a achar que a PEC não vai passar.

Golpe da bengala

Bolsonaristas estudam a possibilidade de revogação da PEC que aumentou de 70 para 75 anos a idade compulsória dos ministros do STF. Contudo, já está sendo armada uma reação para esticar a compulsória para 80 anos, o que impediria Jair Bolsonaro de nomear quaisquer ministros durante sua gestão.

Outro rótulo

O discutido ainda ministro Ricardo Vélez Rodriguez, da Educação, que também não reconhece que tenha havido uma ditadura no Brasil, resolveu escolher outro rótulo para o período de chumbo. Diz que a ditadura militar teria sido “um regime democrático da força”.

Provocação

Depois do embate entre Zeca Dirceu e Paulo Guedes, os esquerdistas da CCJ confessavam que sua indignação brotou no começo do encontro com o ministro da Economia. De cara, Guedes, falando sobre a reforma da Previdência, perguntou: “Ela é necessária? Sinceramente, quem acha que não é necessária? É um problema sério, é caso de internamento, tem que internar”. Detalhe: o ministro também achou que exagerou na dose, quis consertar mais à frente, só que não deu.

Pelos fundos

Esta semana, a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, saiu pelos fundos do restaurante do 10º andar do Anexo IV da Câmara, para evitar manifestação de anistiados políticos contra suas decisões sobre a Comissão de Anistia. Depois de uma hora, dois seguranças trataram de informar o grupo de protesto que a ministra já estava longe.

Pró-Lula

Jair Bolsonaro não gostou do que Paulo Guedes falou na CCJ da Câmara sobre Lula, afirmando que ele “mereceu ganhar” duas eleições. Guedes disse que vários governos passaram gastando quase R$ 400 bilhões por ano de juros da dívida e “Lula chegou e pegou R$ 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias com o Bolsa Família”. E mais: “Com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos brasileiros”. Também os filhos de Bolsonaro acharam que o ministro não tinha nenhum motivo para falar de Lula.

Chega de intermediários

Muitos governistas começaram a acertar boicote a reuniões marcadas com ex-deputados escalados por Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, para fazer “articulação”. Não aguentam mais conversar com prepostos e não ver quaisquer resultados.

Olho no passado

Nova pesquisa da FGV revela que as décadas de melhores resultados econômicos para o Brasil foram 1951-1960 (crescimento de 7,4%) e 1971-1980 (8,6%). Os anos 80 foram a década perdida.

CPI da Previdência

Esta semana, completaram-se 28 anos desde a criação da CPI da Corrupção na Previdência. Equivale a sete mandatos presidenciais e até hoje não aconteceu nada e ninguém conseguiu mexer no sistema previdenciário.

Frases

“Eu também sou passageiro no Brasil. Graças a Deus, né? Imagina ficar o tempo todo com esse abacaxi”.

Jair Bolsonaro