Centenas de corações disparados, milhares de suspiros coletivos e incontáveis sorrisos. Em um ano, o espetáculo de manobras radicais Hot Wheels Epic Show, do Beto Carrero World coleciona números recordes. Soma mais de 400 apresentações, sempre com lotação máxima na arquibancada de 3 mil lugares. “É um marco. O show se tornou a primeira atração permanente da Hot Wheels em grande escala na América do Sul”, afirma o diretor presidente Rogério Siqueira.

Realizado em uma área de 30 mil metros quadrados inspirados no brinquedo número 1 em vendas no mundo, o espetáculo conta com drifts e as manobras mais radicais do mundo, envolvendo carros, motos e caminhão. Sucesso absoluto com visitantes de todas as idades, é o atrativo principal da área temática Hot Wheels, espaço que abrange ainda restaurante temático e exclusiva loja da marca nas Américas. “A receptividade do público neste primeiro ano foi incrível e muito positiva. Todos ficaram muito surpresos com a qualidade e realidade do cenário, as manobras de tirar o fôlego e o show em geral”, conta o coordenador de shows, Cristiano Geonir. A área temática Hot Wheels foi lançada em julho de 2018 como parte também das comemorações de 50 anos da Hot Wheels mundial.

#HotWheelsBetoCarrero

Para marcar o primeiro ano da área temática Hot Wheels, o Beto Carrero World convida o público a recordar bons momentos do atrativo e lançou a #HotWheelsBetoCarrero. Podem participar e postar fotos nas redes sociais todos os visitantes que registrarem momentos especiais assistindo o Hot Wheels Epic Show, visitando a exclusiva loja ou o restaurante temático. Todos os registros contarão com a interação das mídias sociais oficiais do Beto Carrero World.

Pilotos completam 10 anos de união

No ano que o Hot Wheels Epic Show completa seu primeiro aniversário, os nove pilotos que dão vida a todo o espetáculo completam uma década juntos. A equipe, considerada exemplo internacional no segmento, treina diariamente, auxilia na montagem de detalhes da apresentação, estrutura dos veículos e todas as adequações necessárias para tirar o fôlego dos visitantes. Formado pelos melhores pilotos vindos de diversos estados brasileiros, o grupo iniciou a trajetória em 2009 e foi necessário mais de um ano de treino até atingir a sincronia perfeita das manobras. “Aceitamos o desafio e hoje temos muito orgulho em fazer parte do maior show de carros do mundo”, conta o piloto Marcio Vieira, conhecido como Cabeça.

No último ano a equipe ampliou as manobras e trouxe ainda mais novidades ao espetáculo ao ser firmada a aliança com a Mattel e a formação do Hot Wheels Epic Show. “O fato de estarmos juntos há tanto tempo ajuda a entregar o nosso melhor a cada dia. A gente se conhece muito bem, formamos uma família”, disse o piloto Luciano Sabino, o Fão.

Atualmente, o show conta com o mais moderno projeto de veículos construídos para obter a mais alta performance durante o show. “Eles reúnem uma soma de sucesso: técnica, dedicação, conhecimento, experiência e respeito com os colegas de trabalho, consigo mesmo e com o público. A soma de todos esses fatores é o que garante o resultado do espetáculo”, acrescenta o coordenador Cristiano Geonir.

Beto Carrero World

www.betocarrero.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/betocarreroworld/

Instagram: https://www.instagram.com/betocarrero/

Youtube: www.youtube.com/betocarreroworld.