O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost, entregou hoje (25) certificados para 44 alunos da turma curso de manutenção de motocicletas das Carretas do Conhecimento no bairro Tatuquara, em Curitiba. “O melhor de todos os programas sociais é a geração de empregos. O governo Ratinho Junior está investindo pesado na atração de empresas para o Paraná e nós estamos qualificando milhares de trabalhadores para o mercado de trabalho, formando mais uma turma com novos trabalhadores”, disse Leprevost.

O programa Carretas do Conhecimento, lançado na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior, oferece cursos de qualificação profissional gratuitos para a população paranaense. O programa é idealizado pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com a Volkswagen e o Senai-PR.

As carretas já capacitaram até o momento aproximadamente 1.100 mil alunos com oito unidades móveis em todas as regiões do estado. Cada Unidade Móvel oferece um curso e permanece por um mês em cada município.

De acordo com aluno Yuri Godoy, este curso vai abrir novos horizontes profissionais. “Fico muito feliz em concluir este curso técnico e receber esta certificação, pois é uma nova oportunidade que surge a partir de agora para ingressar ao mercado de trabalho”.

Para o mês de novembro as unidades móveis chegam aos municípios de Engenheiro Beltrão (Confecção); Morretes (Mecânica Automotiva); Santa Fé (Mecânica Industrial Básica); Vitorino (Panificação); Ouro Verde do Oeste (Elétrica Automotiva) e Cruzeiro do Oeste (Instalações Elétricas).

Os interessados devem procurar as prefeituras do município onde a Unidade Móvel estará instalada. Já em Curitiba a população pode entrar em contato por meio da Agência do Trabalhador.

por @grassi com informações da Sejuf