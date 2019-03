Behort canta Curitiba na Ópera de Arame

Em comemoração aos 326 anos de Curitiba, vai ter show com entrada gratuita do cantor, compositor e multi-instrumentista Behort (Flavio A. Lemos), na Ópera de Arame no dia 22 próximo, às 21h. Estarão também no palco Carol Passos, Marcelo Archetti, Franco Calgaro, Ana Massing e Dino Bacciotti, integrantes do CD Oito Cantos, mais os artistas convidados Jenni Rocha e Flavia Gabê. O repertório do show é o mesmo do disco, cujas músicas passeiam pela cidade, desde seu decantado inverno aos pontos turísticos: “Rua das Flores”, “Faz o Bem”, “Jaqueta Jeans”, “Não Deixa Passar”, “O que Falam Pra Você”, “Falta”, “Ao que Pode Ser” e “Lugar pra Todo Mundo”. O CD, lançado recentemente nas plataformas digitais, foi idealizado por Behort, que contou também com a voz de Jenni Mosello.

“O meu coração está a mil por hora com essa oportunidade de homenagear essa cidade linda que tem feito tanta diferença em nosso país. O público poderá esperar um belíssimo show e muitas surpresas”, garante o artista.

Oito Cantos, batizado assim pelo número de integrantes e também no seu conceito de identidade visual, representado pelo mapa da cidade, foi gravado no Estúdio Boom Sound Design, mixado e masterizado no Estúdio Nicos. E contempla o lançamento da campanha “Meu Canto em Curitiba”, que convida o público a interagir nas redes sociais, revelando o que mais aprecia na cidade, por meio de fotos e vídeos utilizando a hashtag #MeuCantoEmCuritiba.