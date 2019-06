Com as baixas temperaturas por conta da estação do ano em que estamos e o fato de ficarmos por muito tempo em ambientes fechados pode contribuir para a disseminação de alguns vírus e ocorrência de doenças respiratórias. A gripe e resfriado são comuns, mas existe um vírus que também pode ser bem perigoso, principalmente para bebês que são prematuros e possuem algum tipo de problema no coração ou pulmão: o Vírus Sincicial Respiratório, mais conhecido com VSR. . mas você sabe a diferença entre eles?

Em adultos e bebês saudáveis, a infecção pelo VSR pode apresentar sintomas semelhantes a uma gripe forte; em bebês prematuros ou nascidos com cardiopatias congênitas, é uma das principais causas de re-hospitalizações frequentes (em alguns casos, pode ser fatal), podendo resultar problemas respiratórios por longos períodos (até 10-12 anos de idade). Não há tratamento para infecção por VSR– somente para controle dos sintomas – mas pode ser prevenido. O contágio é pelo ar, ou por objetos e superfícies que possam estar contaminadas (como de brinquedos, maçanetas de portas).