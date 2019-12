Um bebê de apenas 39 dias foi salvo por um policial militar do 22º Batalhão de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no último dia 30 de novembro. As câmeras de segurança do batalhão registraram toda a ação. Segundo relato do soldado Mayco da Silveira, que atendeu o portão por volta das 7h30 da manhã, ele se surpreendeu quando um casal saiu do carro pedindo por socorro e colocou em suas mãos um bebê já desfalecido e com as vias aéreas obstruídas e não esboçava reação.

Com muita calma e precisão, ele começou a realizar a manobra de Heimlich na criança, usada para induzir uma tosse artificial, um movimento que expulsa qualquer corpo estranho que esteja obstruindo as vias respiratórias do bebê. O soldado explicou ainda que rapidamente a criança vomitou e voltou a respirar, logo após ser reanimada. O PM ainda orientou os pais a conduzir o pequeno Murilo ao hospital mais próximo, para uma avaliação médica.