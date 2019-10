A Bcredi, fintech que oferece Crédito com Garantia de Imóvel (CGI) de forma rápida e descomplicada em um processo 100% online, está na lista das 10 startups de maior destaque do ano no estado do Paraná. A informação consta no último levantamento da Distrito Dataminer, empresa que realiza pesquisas sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia na região.

A fintech foi a empresa com o maior salto proporcional em geração de emprego no período (152%), abrindo 61 vagas. Atualmente, a empresa dispõe de um quadro de 122 funcionários: 100 no escritório de Curitiba e 22 no escritório de São Paulo. Em 2017, quando a empresa iniciou sua operação, dispunha de 20 funcionários.

As startups delineadas no report foram selecionadas a partir de um trabalho minucioso de pesquisa e consulta ao banco de dados de empresas de Curitiba. Também foram realizadas consultas em bancos abertos e informações públicas do governo. A pesquisa mapeou 502 startups dos mais diferentes segmentos. Em 2018, a mesma pesquisa mapeou 195 startups.

“Figurar entre as dez primeiras no ranking é bastante significativo.

Curitiba está aumentando cada dia mais sua representatividade no número de startups do Brasil. Temos pouco tempo de existência e já contamos com expressiva relevância no mercado. A citação no ranking só reforça que estamos no caminho certo para descomplicar o crédito no país. É gratificante saber que estamos contribuindo para esse ecossistema de tecnologia e inovação ao lado de outras startups da região”, afirma Liciane Andreatta, CTO (Chief Technology Officer) da Bcredi.

O Paraná é o apontado como o segundo estado mais inovador do país, de acordo com o Índice de Inovação dos Estados, publicado pela FIEP.

O crescimento vertiginoso em tecnologia e inovação se deve ao seu PIB (Produto Interno Bruto), que, em 2019, foi de R$ 443 bilhões, cotado como o 5° maior do Brasil, além de ocupar o 4° lugar no ranking de competitividade dos estados.

“O status do Paraná como um dos grandes núcleos da inovação no Brasil fica claro tanto pelo volume quanto pela maturidade das startups que vem surgindo por ali. Vemos também a disposição de algumas das grandes empresas em inovar, com iniciativas internas e até mesmo spinoffs independentes de sucesso, como a Bcredi, que veio do Banco Barigui, e hoje configura uma das dez startups de mais destaque no estado”, aponta Gustavo Vergineli, head da Dataminer.