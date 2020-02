BC tem resultado positivo de R$ 85,6 bi em 2019 (R$ 42,6 bi vão para nova reserva própria)

O Banco Central registrou um resultado positivo de 64,53 bilhões de reais no segundo semestre de 2019, segundo balanço aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), o que levou o resultado anual da autarquia a um saldo positivo de 85,57 bilhões de reais.

A maior parte do lucro do BC no semestre veio de suas operações cambiais, que computam a valorização, em reais, das reservas internacionais e perdas e ganhos com derivativos cambiais. Entre julho e dezembro, o ganho nessa linha foi de 42,64 bilhões de reais.

Seguindo novas regras aprovadas pelo Congresso no ano passado, esse valor será direcionado à constituição de uma reserva que deverá ser usada pelo BC para cobrir eventuais prejuízos futuros com suas operações cambiais.

O restante do resultado do segundo semestre, no valor de 21,89 bilhões de reais, será transferido ao Tesouro Nacional até 5 de março, conforme também previsto em lei.

Até então, o BC era obrigado a repassar ao Tesouro a totalidade de seu lucro, em dinheiro, que deveria ser direcionado ao pagamento da dívida pública. Em caso de prejuízo, o resultado era coberto pelo Tesouro com a transferência de títulos públicos à carteira do BC. Com a nova legislação, essa lógica permanece válida apenas para os resultados do BC que não tenham relação com as operações cambiais.

No primeiro semestre, quando a lei ainda não estava em vigor, o BC registrou um resultado positivo de 21,04 bilhões de reais, valor que foi repassado integralmente ao Tesouro em 12 de setembro de 2019.