O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) anunciou na tarde desta quarta-feira (4) a quinta redução consecutiva da a taxa básica de juros da economia (Selic). O corte foi de 0,25 ponto percentual, para 4,25% ao ano.

O resultado registra a nova mínima histórica do juro básico no Brasil. O comunicado do Copom, no entanto, sinaliza o fim dos cortes na Selic em 2020.