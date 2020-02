BC da China injetará 1,2 trilhão de yuans (174 bilhões de dólares) no mercado aberto nesta 2ªfeira

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou neste domingo que injetará 1,2 trilhão de yuans por meio de operações no mercado aberto, na segunda-feira (3). Em comunicado, a instituição diz que atua para “manter liquidez razoável e adequada no sistema bancário e uma operação sólida do mercado monetário durante o período de prevenção e controle da epidemia” de coronavírus.

O PBoC informa ainda que a liquidez em todo o sistema bancário é 900 bilhões de yuans maior do que a de igual período do ano passado.

O comunicado é divulgado no momento em que a China se prepara para ter mercados novamente abertos nesta segunda-feira, após autoridades estenderem o feriado prolongado do Ano-Novo Lunar para tentar conter a disseminação do coronavírus.