A alemã Bayer anunciou na sexta-feira que irá investir 5 bilhões de euros (5,6 bilhões de dólares) em pesquisas sobre herbicidas, em movimento que busca reparar a reputação da empresa após danos causados por processos nos Estados Unidos sob alegações de que seu pesticida produzido com glifosato causa câncer.

As ações da Bayer tocaram mínimas de sete anos depois que um júri norte-americano sentenciou a empresa no mês passado a pagar mais de 2 bilhões de dólares a um casal da Califórnia, na maior punição legal da história dos EUA após alegações de que o herbicida à base de glifosato Roundup, adquirido pela empresa alemã com a compra do controle da Monsanto, teria causado câncer.

Além de afirmar que investirá 5 bilhões de euros em pesquisas nos próximos dez anos, a Bayer prometeu reduzir seu impacto ambiental em 30% até 2030, através de medidas como aplicações mais precisas e econômicas de defensivos agrícolas.

“Nós ouvimos. Nós aprendemos”, disse a Bayer em seu website, acrescentando que “aumentou sua responsabilidade e potencial único em aprimorar a agricultura em benefício da sociedade e do planeta.”

A queda nas ações deixou a Bayer com um valor de mercado de 56 bilhões de dólares, abaixo do que a empresa pagou pela Monsanto, gerando pressão sobre o presidente-executivo Werner Baumann, que defendeu a aquisição e enfrentou uma reação negativa dos acionistas.

“Embora o glifosato vá continuar desempenhando um importante papel na agricultura e no portfólio da Bayer, a empresa está comprometida em oferecer mais opções aos produtores”, disse a Bayer, que mantém sua posição de que o glifosato é seguro.

Um porta-voz da empresa disse que os investimentos anunciados são parte de um orçamento já aprovado anteriormente.

Fonte: Reuters