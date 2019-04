Massa fofinha e úmida, ingredientes selecionados, um aroma inconfundível, feito com carinho e ideal para compartilhar com pessoas queridas. Parece que estamos falando de Panettone, certo? Mas não, estamos falando da Colomba Pascal, o ícone da campanha de Páscoa da Bauducco, que é produzido pelo mesmo forno, pelas mesmas mãos e com o mesmo carinho que os famosos Panettones da Marca.

Essa é a ideia central da nova campanha de Páscoa da Bauducco, “O mesmo forno, o mesmo carinho”, que tem como objetivo popularizar e aumentar o consumo de Colomba Pascal nos lares brasileiros.

“Queremos aproximar cada vez mais o consumidor com a categoria de Colomba Pascal, por isso buscamos inspiração na forma de fazer da Bauducco com a campanha O Mesmo Forno, O Mesmo Carinho. Existe uma grande oportunidade de construir o hábito de consumo das colombas em relação aos panettones, mesmo havendo grande semelhança entre eles. Com a nova campanha, queremos mostrar que não tem como não amar a Colomba se você já ama Panettone”, comenta Juliana Corá, Gerente de Marketing da Bauducco.

Criada pela agência de publicidade CP+B, a nova campanha reforça os valores de tradição e carinho da Bauducco por meio da comparação de Colomba Pascal e Panettone. Bem-humorado, o conteúdo associa duplas de irmãos famosos – como os irmãos Simas e a dupla Simone & Simaria – com a dupla de Panettone e Colomba Pascal.

Para conversar com os consumidores que amam as redes sociais, as influenciadoras Mayara Sá, do Apto 161, e Karina Milanesi se juntam à Tati Romano, do Panelaterapia, para explorar os temas de mesmo forno, mesmo carinho. Tati será responsável por desenvolver deliciosas receitas que geralmente são feitas com Panettone e Chocotonne, usando Colomba Pascal.

Com início em 01 de abril, a campanha, com foco no digital, contará com Facebook, Instagram e Twitter como principais mídias para a veiculação dos conteúdos, além de conteúdos temáticos no BuzzFeed, mídia que ajudará na construção do conceito e engajamento por sua característica de despertar curiosidades aos seguidores. Além disso, serão feitas inserções via merchandising no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na TV Globo, e nas rádios Jovem Pan de Recife e Jovem Pan Caruaru sobre o conceito de colomba pascal.

“A campanha foi pensada de forma integrada, explorando a assertividade dos canais com potenciais mais rentáveis para o negócio do cliente. No Natal conseguimos ótimos resultados com a comunicação desenvolvida para o e-commerce e por isso estamos repetindo a ativação da plataforma na Páscoa”, diz Rodrigo Visconti, diretor de criação da CP+B Brasil. “Na mídia utilizamos a base de dados de consumidores Bauducco para entregar uma mensagem exclusiva para esse target, além de criar novos públicos de comportamento semelhante com ferramentas de machine learning do Facebook. Essa estratégia, aliada a outros parceiros de conteúdo como o Buzzfeed, visa gerar mais engajamento e reconhecimento da marca na data comemorativa”, completa.

A estratégia de campanha contempla também uma grande ação de experimentação com mais de meio milhão de amostras de produto. E, para iniciar a ação, Bauducco realizou em parceria com o iFood a distribuição de 50 mil Mini Colombas Pascais. A ação faz parte do projeto de Parceria de Samplings do aplicativo, que distribui gifts para os clientes mais ativos da plataforma e é a maior distribuição já realizada pelo iFood.

A marca também realizará ações de degustação com a brMalls em 16 shoppings do grupo espalhados por todo Brasil nas semanas que antecedem a Páscoa, repetindo o sucesso da parceria que teve início no Natal.

Para apresentar novas opções de consumo, a Bauducco é uma das marcas participantes do evento Restaurant Week, com mais de 60 estabelecimentos, que vão desenvolver sobremesas com Colomba Pascal Gotas de Chocolate. Além disso, Bauducco distribuirá 150 mil amostras em pedágios no Sul e Sudeste, em parceria com a Samplify. Para finalizar, a marca também fará ações de degustação em diversos pontos de venda.

