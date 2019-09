Neste sábado, 21 de setembro, às 21h, para comemorar os 80 anos de Batman, a DC e a Warner iluminarão o céu de São Paulo com a projeção do icônico Bat-Sinal do prédio do Itaúsa LMB, na Avenida Paulista. Também haverá projeção emnMelbourne, Tóquio, Joanesburgo, Berlim, Paris, Barcelona, Londres, Montreal, Cidade do México e Nova York, ou seja, Gotham City.

Batman surgiu em Detective Comics #27 (março de 1939) e foi criado para a DC por Bob Kane com Bill Finger. O Bat-Sinal apareceu pela primeira vez em Detective Comics #60 (dezembro de 1941).

O Bat-Sinal é uma lâmpada bem grande que dispara uma luz em forma de morcego para chamar o Batman, da cobertura da central de polícia de Gotham City e quem se vale muito dessa artimanha é o comissário Gordon.

Para ver uma das projeções pessoalmente, basta sair um pouco antes das 20h, horário local, nas cidades participantes. Então, comece a decidir qual camiseta do Batman usar em Melbourne, na Austrália, porque você será o primeiro a comemorar o aniversário sob o Bat-Sinal. O país estreante receberá a iluminação especial na Fed Square, em frente à Flinders Street, 9 horas à frente de Londres e 14 horas à frente de Nova York (Gotham City!).

“O Bat-Sinal é certamente uma das imagens mais reconhecíveis em toda a iconografia de super-heróis, por isso o evento será marcante e transcenderá fronteiras, idiomas e culturas para nos unir a uma experiência única”, diz Pam Lifford, presidente da Warner Bros. para Marcas Globais e Experiências. “Estamos orgulhosos de enviar o Bat-Sinal no Dia do Batman porque é um importante farol de inspiração que nos faz acreditar que é possível enfrentar dificuldades e transformá-las em algo bom. O Dia do Batman é uma celebração global para todos os fãs”.

No Brasil, as celebrações do Dia do Batman no Brasil também incluem a exposição Batman 80, que acontece no Memorial da América Latina, também em São Paulo, até 15 de dezembro; The Art of The Brick: DC Super Heroes, maior exposição de Lego do mundo que chega à OCA, no Parque do Ibirapuera, e fica até novembro; a corrida noturna Batman Run Series, neste sábado, 21 de setembro, onde os atletas irão percorrer as ruas do centro de São Paulo; além de lançamentos de produtos em parceria com Riachuelo, C&A, Pernambucanas, Marisa, Piticas, Havaianas e Grendene, em todo o país.

A exposição

Com curadoria de Ivan Freitas da Costa, colecionador e sócio-fundador da CCXP e da Chiaroscuro Studios -, acontece até 15 de dezembro a exposição no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Na Batman 80 – A exposição os visitantes poderão conhecer os lugares mais famosos de Gotham City – atravessar as portas da Mansão Wayne, desvendar a Batcaverna e visitar o Asilo Arkham, o apartamento da Mulher-Gato e o covil do Coringa, numa experiência totalmente imersiva.

A exposição reúne cenografia, acervo com quadrinhos e outros itens raros, além de textos explicativos que contam a evolução e a importância do Homem-Morcego. O acervo também inclui itens da coleção de Marcio Escoteiro, maior colecionador de Batman do país e um dos maiores do mundo.

Os visitantes também vão encontrar uma loja com produtos oficiais, incluindo itens edição limitada, criados exclusivamente para a exposição.

Visitação de terça a sexta das 12 às 21h, sábados, domingos e feriados das 10 às 21h. Ingressos de 45 a 17,50 reais.

Coleção

Para festejar a data, a Planeta DeAgostini lança coleção de livros (cem volumes), com histórias aclamadas e, ainda, algumas inéditas inclui os momentos mais importantes da vida do Batman, desde o primeiro momento em que ele veste seu famoso traje, passando pelas ocasiões em que conhece seus maiores inimigos, como o Coringa e o Duas-Caras.

Quadrinhos

A DC Publicações celebrará o aniversário com atividades em mais de dois mil varejistas internacionais. Nos EUA, as lojas de quadrinhos e as livrarias oferecerão edições especiais gratuitas de THE BATMAN WHO LAUGHS e BATMAN: NIGHTWALKER. Na Europa, em parceria com a Eaglemoss, a edição de coleção de A LENDA DE BATMAN estará disponível gratuitamente no Reino Unido, França, Alemanha e Espanha. Os fãs podem visitar DCComics.com/BatmanDay para checar os revendedores e parceiros participantes, bem como listas de leitura sugeridas do Batman.

Liga da Justiça

A rede de fast-food Burger King, em parceria com a Warner Bros. Consumer Products, traz para o King Jr oito opções de brindes: os bonecos dos super-heróis e vilões da Liga da Justiça, todos no estilo Pop.

Os renomados personagens da DC, agora em brinquedos, destacam a característica de cada um dos protagonistas: O Flash na velocidade relâmpago, Coringa e sua risadinha divertida, Batman com batarang, Bat-sinal da Batgirl, Mulher-Maravilha com laço da verdade, Super-Homem com visão de calor, Mulher-Gato e seu pulo-do-gato e Arlequina e suas multi-faces.