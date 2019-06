Entre os dias 10 e 14/06 os preços da batata padrão ágata especial tiveram aumento pouco expressivo. No atacado do Rio de Janeiro, a alta foi de 15,18% (R$ 153,33/sc de 50 kg), em Belo Horizonte (MG) de 8,72% (R$ 141,47/sc) e em São Paulo (SP) de apenas 4,58% (R$ 154,00/sc). Como os produtores de Guarapuava (PR) e Água Doce (SC) finalizaram as atividades de colheita, assim como muitos outros da região Cerrado Mineiro estão em intervalo, a oferta esteve menor nos últimos dias. No entanto, as praças do Paraná (São Mateus do Sul e Curitiba) e o Sul de Minas Gerais, que colhem a temporada das secas, estão com as atividades de campo a todo vapor, o que impede um aumento expressivo dos preços. Em geral, a produção dos dois estados (PR e MG) está com muita batata miúda, o que também reduz o valor negociado por esses tubérculos, porém vem garantindo os elevados preços, já que a produtividade e a oferta são menores. Bataticultores de Contenda, por exemplo, venderam entre R$ 70,00 e R$ 90,00/sc, justamente devido aos problemas com calibre. Por outro lado, há tubérculos de São Gotardo (MG) que estiveram diferenciados nesta semana, e atacadistas de Belo Horizonte comercializaram entre R$ 160,00 e R$ 170,00/sc. Houve, ainda, maior entrada de batata asterix; logo, as cotações caíram, e no atacado mineiro essa variedade foi comercializada a R$ 138,97/sc (preços de R$ 100,00 a R$ 170,00/sc).

Fonte: Cepea/Hortifruti