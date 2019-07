A queda nos preços da batata padrão ágata especial foi ainda mais significativa nesta semana (22 a 26/07). Com o ritmo acelerado da safra de inverno, principalmente em Vargem Grande do Sul (SP), o volume nesta semana esteve maior. Muitos produtos foram comercializados a R$ 60,00/sc de 50 kg nos três principais atacados brasileiros e, de acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, são batatas de qualidade mais inferior: calibre menor e pele escura. No Rio de Janeiro (RJ) as vendas foram de R$ 83,79/sc (-24,80%), em Belo Horizonte (MG) de R$ 87,19/sc (-21,55%) e em São Paulo (SP) R$ 94,75/sc (-19,12%). Além da elevada oferta, neste mês, com as férias escolares, a demanda pelo tubérculo também caiu. Entretanto, nos próximos dias a procura já deve se normalizar com a volta às aulas. Nas lavouras, a produtividade está maior. Em Vargem Grande do Sul, por exemplo, nesta semana, o rendimento aumentou, e a média está em torno de 700 sc/ha. Assim, mesmo que eleve a procura, as cotações podem recuar pois há bastante batata para ser colhida.

Fonte: Cepea/Hortifruti