A batata padrão ágata especial se valorizou nos atacados paulistanos entre os dias 17 e 21/06: alta de 14%, R$ 178,61/sc de 50 kg. De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, a entrada de tubérculos continuou baixa. O motivo da alta é que a área cultivada no período é pouca, e as produtividades em algumas áreas as produtividades estão abaixo do potencial, devido principalmente ao excesso de chuva no desenvolvimento das lavouras. A amplitude nos valores em função da qualidade esteve bem elevada em todos os dias, variando de R$ 150,00 a R$ 200,0/sc. Para a próxima semana não deve haver um aumento expressivo da oferta, o que deve manter os preços em bons níveis.

Fonte: Cepea/Hortifruti