A batata padrão ágata especial se desvalorizou entre os dias 09 e 13/09: no atacado carioca a queda foi de 37,77% (R$ 77,38/sc de 50 kg), em São Paulo (SP) foi de 30,04% (R$ 89,27/sc) e em Belo Horizonte (MG) de 27,38% (R$ 80,88/sc). A semana se iniciou com preços mais baixos que na anterior, e no decorrer dos dias caíram ainda mais. De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, Vargem Grande do Sul (SP) e Cristalina (GO) estão em intensa atividade de colheita e com excelente produtividade, o que somado à oferta nas demais regiões – Sudoeste Paulista, Chapada Diamantina (BA), Sul de MG e Cerrado Mineiro – resultou em maior volume e queda cotações. Os valores negociados foram de R$ 60,00/sc a R$ 120,00/sc nos atacados, mas houve vendas de até R$ 50,00/sc nos mercados carioca e mineiro. Além disso, com a altas temperaturas, os tubérculos estão mais amarelados, o que também reduz seu valor de comercialização.

Fonte: Cepea/Hortifruti