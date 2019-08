Nesta semana (29/07 a 02/08), a batata padrão ágata especial se valorizou, e nos atacados paulistanos foi vendida a R$ 129,61/sc de 50 kg (+36,79%). Na segunda-feira (29/07) os valores foram maiores, e de acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, a oferta esteve menor por conta de um intervalo na colheita de alguns produtores – principalmente nas praças de Vargem Grande do Sul (SP) e Sudoeste Paulista, sendo que na primeira, alguns produtores ainda nem iniciaram a safra de inverno.

Também houve um volume menor de tubérculos da região de Goiás (Cristalina). Outra questão que influenciou os preços é a qualidade, que variou bastante, e neste período a amplitude esteve de R$ 100,00 a R$ 160,00/sc. Segundo agentes do setor, com o frio intenso em alguns dias do mês de julho, o desenvolvimento adequado da pele da batata acabou sendo prejudicado, o que implicou em “soltar a pele/despelar” no momento da colheita ou no beneficiamento. Para os próximos dias, a expectativa é que a oferta volte a aumentar, uma vez que é plena temporada de inverno.

Tags: Hortifruti