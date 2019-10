A entrega de medalhas de Mérito Rodoviário e homenagens aos policiais militares marcaram o evento de comemoração pelos 55 anos de criação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nesta sexta-feira (25/10), no auditório do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) em Curitiba (PR). Deputados estaduais, integrantes de órgãos ligados ao trânsito, policiais e bombeiros militares prestigiaram o evento. O secretário de Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares, representou o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Junior.

O coronel Marinho, que foi agraciado com a medalha, ressaltou que a Secretaria tem atuado constantemente em planos e estratégias para garantir melhores condições de trabalho aos militares estaduais. “Estamos trabalhando para que os projetos sejam colocados em prática, para proporcionar mais condições aos nossos policiais e, consequentemente, melhorar o atendimento ao cidadão”, destacou.

Uma unidade que se destaca pelo trabalho comunitário e também contribui significativamente na redução de crimes no estado. Esta é a visão do Chefe do Estado-Maior da PM, coronel Lanes Randal Prates sobre o BPRv. “Os comandantes de companhias, comandantes de postos rodoviários e todos os policiais da unidade se integram à comunidade onde trabalham. Além disso, proporcionam dados expressivos de apreensões e de prisões. A PM é responsável pela prisão de 90% das pessoas que estão no sistema carcerário, e já apreendeu quase 300 toneladas de drogas neste ano, sendo que a Polícia Rodoviária Estadual desempenha um papel essencial nesses números”, disse.

Com 58 Postos Rodoviários distribuídos em todo o estado, o BPRv possui centenas de policiais militares destacados desde os grandes centros até as regiões mais afastadas. No âmbito da fiscalização de trânsito, são feitas atividades constantes para reduzir os números de acidentes, mortes e feridos. Por meio de ferramentas de gestão são implementadas ações de cunho repressivo ou educativo, para alavancar mais resultados.