O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) recebeu nesta quarta-feira (09), na sede do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PR), em Curitiba, o novo comandante da unidade. O coronel Erich Wagner Osternack passou a função ao tenente-coronel Olavo Vianei Francischett Nunes, que desde 2012 chefiava a Central de Operações Policiais Militares (Copom).

“Desejamos ao tenente-coronel Vianei sucesso nessa nova missão ao comandar um batalhão tão importante”, disse o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares. “Também parabenizamos o coronel Erich, que agora passa a trabalhar conosco na Secretaria da Segurança Pública, auxiliando no planejamento estratégico da pasta”.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos, elogiou o trabalho realizado pelo coronel Erich frente ao BPRv. “Os resultados da sua gestão são o reflexo do trabalho operacional e da sua capacidade de administração e comando”, disse.

O coronel Erich destacou que em pouco mais de dois anos de comando do BPRv vários avanços na gestão do efetivo da unidade foram alcançados. Um deles foi a implantação do sistema em que os usuários das rodovias podem registrar o boletim de acidente de trânsito eletronicamente, quando não há vítimas. “Vejo extremamente positivo o saldo que toda nossa equipe conseguiu atingir, resultado que foi alcançado porque todos entenderam a nossa gestão e objetivos”, conclui.

Segundo o tenente-coronel Vianei, o seu comando seguirá sete eixos, entre eles trabalhar em conjunto com o DER-PR para que as experiências dos policiais militares contribuam para estradas cada vez melhores. “Vamos trabalhar de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e com todos os órgãos com circunscrição sobre as vias, sendo municipal ou federal”, disse.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, reafirmou a parceria com o BPRV para a garantia de maior segurança viária aos usuários. Ele também falou sobre a continuidade das atividades que contribuam para a redução de acidentes de trânsito. “Hoje, eu e o governador estamos trabalhando duro para que possamos auxiliar o trabalho de vocês. Estamos com a nossa equipe empenhada para deixar uma nova estrutura para as próximas décadas no Estado”, firma.

O tenente-coronel Vianei quer também manter a qualidade alcançada, sempre buscando melhorar o atendimento ao cidadão. Salvar vidas e combater crimes nas rodovias, como o contrabando, descaminho, tráfico de armas, munições e drogas, também será um dos eixos defendidos pelo novo comandante da unidade.

Ele também dará atenção especial às demandas dos policiais militares que trabalham no batalhão e ao combate à corrupção.

PRESENÇAS – Também estiveram no evento os deputados estaduais Tiago Amaral, Soldado Adriano José e o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri, além de integrantes de motoclubes, oficiais e praças do BPRv e do Copom e oficiais da PM da reserva remunerada.