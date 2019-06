Foto: Ginásios lotados e transmissões a mil na última temporada (Fotojump/LNB)



O basquete está na boca do povo brasileiro. Em crescimento notório no país nos últimos anos, a modalidade atingiu níveis ainda mais altos no primeiro semestre de 2019. Em pesquisa divulgada pelo IBOPE Repucom, o esporte da bola laranja foi responsável por 365 horas de transmissão entre janeiro e maio – em TV aberta e fechada – e é o terceiro com mais espaço na televisão no Ranking dos Esportes.

Com grande parcela de contribuição neste crescimento, o NBB CAIXA esteve praticamente inteiro na televisão durante a última temporada. Ao todo foram 92 jogos transmitidos ao vivo nos quatro canais – Band, BandSports, ESPN e Fox Sports. Novidade no calendário, a Copa Super 8 teve suas sete partidas eliminatórias televisionadas. O Jogo das Estrelas também esteve na TV, com transmissões simultâneas de Band, ESPN e Fox Sports.

Ainda no inédito modelo multiplaforma adotado, o NBB CAIXA teve 54 partidas exclusivas transmitidas no Facebook e outras 13 no Twitter. Com seis plataformas diferentes exibindo seus jogos, o maior campeonato de basquete do país teve 159 dos 218 jogos transmitidos ao vivo (72,9%) – um aumento de 29% em relação ao último ano.

Se levarmos em consideração apenas a fase de classificação, o crescimento no número de transmissões foi ainda maior. Na temporada 2017/2018 foram transmitidos 71 dos 210 jogos da fase de classificação (33,1%). Já na edição 2018/2019 foram 125 transmissões das 182 partidas realizadas na primeira fase (68,6%). Tudo isso com produção das partidas feita pela própria LNB e com uma identidade visual única para todas as transmissões.

“A curva ascendente do interesse pelo basquete confirma os resultados positivos dos esforços conjuntos do NBB e da NBA no Brasil. Várias ações contribuíram para o fortalecimento da popularidade do basquete, entre elas o crescimento do NBB, a transformação do Jogo das Estrelas, a NBA House, a multiplataforma de transmissão do NBB, o retorno da NBA pra TV Aberta”, disse Álvaro Cotta, diretor de marketing de LNB.

“Todas essas realizações conferiram para a recuperação da credibilidade e da atratividade do público pela modalidade. Percebemos que o movimento se fortalece a cada temporada, sinalizando um cenário otimista para os próximos anos”, completou Cotta.

O crescimento do basquete no Brasil também está aliado à popularização da NBA. O Jogo 6 das Finais da liga norte-americana, transmitido por Band e ESPN, foi comentado por mais de 32 mil pessoas e gerou 11,8 milhões de impressões no Twitter, segundo o Kantar Social TV Ratings, ferramenta da Kantar IBOPE Media que afere o engajamento em Social TV. A principal reação nos posts relacionados à transmissão da partida foi a Admiração.

Outro levantamento do IBOPE Repucom, o Sponsorlink, indica que desde 2018, os fãs do esporte (que se dizem interessados e muito interessados) se mantém em 42%, o equivalente a 40 milhões de internautas brasileiros com 18 anos ou mais em todo o país. Este resultado é o mais alto da série histórica (desde 2013), superado apenas pela onda de setembro de 2016, ocorrida logo depois da realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

O NBB CAIXA é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a NBA, e conta com os patrocínios oficiais da CAIXA, Budweiser, INFRAERO, Avianca, Nike e Penalty e os apoios de UNISAL, Açúcar Guarani e Pátria Amada Brasil. Governo Federal.

Com informações do site: www.lnb.com.br