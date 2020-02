Basquetebol Master é vida

Foi realizado, entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro, o 29º Encontro de Masters do Basquetebol SESC/APBM CAIOBÁ, no litoral do Paraná-sul do Brasil. Torneio organizado pela Associação Paranaense de Basquetebol Master em parceria com o Sistema FECOMÉRCIO-PR.

São 5 categorias no masculino e também tem equipes no feminino.

O encontro conta com a participação de diversos craques, ex-atletas, praticantes, dirigentes, familiares, amigos e a presença de autoridades políticas e empresariais. Movimenta a economia e o turismo no litoral do Paraná.

Durante as finais de sábado, o atrativo principal e destaque do evento foram os jogos da faixa acima de 70 anos. Alto nível técnico, físico, alegria e muita saúde dentro e fora das quadras.

