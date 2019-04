O São José dos Pinhais/Guaxo venceu o Araraquara/ABA/Fundesport na última sexta-feira (05), no ginásio Nay Braga, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A partida aconteceu pela sexta rodada do campeonato brasileiro e terminou em 63 a 58.

Com um jogo equilibrado, o Araraquara venceu o primeiro quarto da partida com a vantagem de um ponto (12 a 13). O time da casa reagiu na partida e conseguiu a virada, abriu vantagem, mas a equipe paulista se recuperou. O primeiro tempo terminou com o placar de 29 a 27 para o Guaxo.

O segundo quarto foi marcado pela alternância das equipes no placar, em uma partida muito disputada os dois times cometeram muitos erros. O São José dos Pinhais iniciou o último quarto atrás no marcador (42 a 46) e chegou a estar com sete pontos de diferença, mas faltando menos de três minutos para o término da partida a equipe da casa, com a ajuda da torcida, empatou o jogo (53 a 53), a partir daí abriu vantagem e finalizou em 63 a 58, conquistando a primeira vitória do time são joseense.