A iluminação da barragem de Itaipu ganhará a cor rosa, a partir desta sexta-feira (4). Pelo sexto ano consecutivo, uma parte dos 747 refletores e 112 luminárias do atrativo “Itaipu Iluminada”, promovido nas noites de sextas e sábados, será substituída para receber as cores do Outubro Rosa. A mudança, válida durante todo o mês, simboliza o apoio da empresa à campanha mundial de alerta sobre a importância da prevenção e do tratamento do câncer de mama.

“Itaipu faz questão de participar de campanhas como a do Outubro Rosa, porque entendemos a importância da prevenção de qualquer doença”, afirma o diretor-geral brasileiro da binacional, general Joaquim Silva e Luna. Ele lembra que, segundo dados oficiais, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum, entre as mulheres, e é também o que mais mata, na maioria dos casos por falta de prevenção.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, estima 59.700 casos novos de câncer de mama no País, apenas em 2019. As mulheres são as mais afetadas, mas os homens também são acometidos pela doença, na proporção de 1%. É possível se prevenir, mantendo os exames em dia e comportamentos saudáveis, como manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. A amamentação também é um fator de proteção das mulheres.

“Queremos ajudar a difundir a campanha Outubro Rosa, para que mais mulheres se conscientizem do que podem fazer para se prevenir e, se for o caso, tratar a doença o mais cedo possível”, conclui o general Silva e Luna.