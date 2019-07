Entre 29 de julho a 1 de agosto, a Barenbrug do Brasil estará presente na Feacoop – Feira de Agronegócios Coopercitrus, em Bebedouro/SP. Em sua 20ª edição e com o tema “Tecnologia e Sustentabilidade”, o evento irá apresentar novidades do mercado agrícola e oferecer produtos e serviços com condições especiais, para cooperados e produtores rurais das áreas de atuação da cooperativa.

A equipe técnica da Barenbrug estará à disposição dos pecuaristas e o destaque da companhia este ano é a Braquiária híbrida cv. Mulato II, que apresenta alta capacidade de produção de forragem, resultado da elevada densidade de perfilhos e capacidade de rebrote, que aliadas a boa aceitabilidade pelos animais permite aumento na produtividade animal.

Híbrido pioneiro no mercado brasileiro, possui excelente qualidade nutricional, com teores de digestibilidade que variam entre 55 e 68% e percentual de Proteína Bruta entre 8 e 16%.

A forrageira é comercializada incrustada, com pureza mínima de 95% e com o novo tratamento que recebe a marca Yellow Jacket®. Além de fungicida, a tecnologia Yellow Jacket® inclui inseticidas de amplo espectro, complexo de macro e micro nutrientes e um bioestimulante, formulação que proporciona uma maior proteção inicial das plântulas e velocidade no estabelecimento da forrageira na área.

“Para a Barenbrug estar presente em mais uma edição da Feacoop é de extrema importância para fortalecer ainda mais a nossa parceria com a Coopercitrus, além da oportunidade de estar próximo dos pecuaristas, compartilhando experiências e levando tecnologias e serviços da companhia, com o objetivo de incrementar a produtividade das fazendas”, explica Mario Perassoli, Supervisor de Vendas da Barenbrug.