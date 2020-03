Barcelona vence e assume liderança

Foi com dificuldade e emoção, mas o Barcelona fez o dever de casa e venceu a Real Sociedad por 1 a 0, neste sábado, no Camp Nou, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. O gol da vitória saiu apenas aos 36 minutos do segundo tempo, em pênalti convertido por Messi, artilheiro isolado da competição com 19 bolas na rede.

O resultado levou os catalães aos 58 pontos, dois à frente do Real Madrid. O time da capital, porém, ainda joga na rodada, e retoma a ponta da tabela caso vença o Betis, fora de casa, neste domingo. No próximo sábado, o Barcelona visita o Mallorca, 18º colocado.