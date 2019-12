THIAGO FERNANDES

UOL/FOLHAPRESS – Barcelona e Banco BMG fizeram, na quarta-feira (11), em São Paulo, um evento para formalizar uma parceria de dez anos. Mas pouco se falou sobre os detalhes e possibilidades do acordo. Com um modelo de negócio voltado para o lado comercial, as partes estudam também questões futebolísticas. Há até a possibilidade de os espanhóis fazerem uma pré-temporada no Brasil.

Hissa Elias Moyses, diretor-executivo da instituição financeira, confirma a intenção em entrevista ao UOL Esporte.

“Isso ainda não está determinado em contrato, mas é uma possibilidade que a gente convide o Barcelona para uma pré-temporada no Brasil. É algo que seria interessante. Mas ainda não foi definido”, disse o dirigente, que ainda falou sobre um possível torneio com clubes também patrocinados pelo Banco BMG:

“A gente pensa também em um torneio com clubes que são parceiros do banco. Por que não fazer algo nesse sentido para ativar a marca? É uma boa possibilidade”, acrescentou.

Hoje, Atlético-MG e Corinthians são times que contam com patrocínio master da empresa com sede em Minas Gerais. Porém, há outras equipes com parcerias também.

O acordo entre Barcelona e Banco BMG prevê a criação de conta bancária, similar às que existem hoje para as torcidas de Corinthians e Atlético. Será feito um cartão de crédito com o escudo do clube, assim como há hoje para os times de São Paulo e Minas Gerais.

Não há valor pré-fixado no acordo e ainda é possível a negociação de jogadores que pertencem ao Coimbra, clube administrado pelo Banco BMG. Um exemplo é Igor, zagueiro revelado pela equipe da instituição financeira. O garoto defende atualmente o sub-20 do Barcelona.