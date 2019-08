SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Barcelona fez uma nova proposta ao PSG para tentar repatriar o craque Neymar. Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube catalão ofereceu um contrato de empréstimo com o jogador por duas temporadas, com obrigação de compra após a segunda.

Durante os dois anos de empréstimo, o Barcelona pagaria uma espécie de aluguel por Neymar ao PSG. Com isso, o clube francês garantiria uma entrada de recursos em seu caixa, enquanto o Barça ganharia tempo para juntar a quantia necessária para fazer a compra do jogador.

Além de dar margem ao Barcelona, o empréstimo por duas temporadas poderia dar mais tempo e tranquilidade para Neymar reencontrar seu futebol. Desde, que deixou o clube catalão, em 2017, o jogador brasileiro viveu um período marcado por lesões e polêmicas dentro e fora de campo.

O PSG, por sua vez, tem feito jogo duro nas negociações com o Barcelona e ainda não deu nenhuma indicação de que aceitaria a proposta catalã. Mesmo que o negócio seja recusado, as conversas entre os dois clubes devem continuar, informou a publicação espanhola.