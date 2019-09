Ao escolher a bacia que integrará o projeto do banheiro ou lavabo, é preciso se atentar a algumas características importantes, como design, conforto e funcionalidade. A partir desses atributos, a Lorenzetti amplia o seu portfólio de louças com a linha LorenOne, composta por bacia convencional e caixa acoplada, além de combo completo para instalação.

A modernidade está presente em todos os detalhes da linha LorenOne. A base é quadrada e robusta e, para ressaltar a uniformidade do desenho, a caixa acoplada e a bacia formam um match perfeito. O sifão oculto torna o design ainda mais clean e, ao mesmo tempo em que privilegia a elegância da peça, facilita a limpeza. Para favorecer a experiência de conforto no uso, a bacia tem 40 centímetros de altura, um diferencial em comparação com os modelos similares.

Do ponto de vista funcional, a bacia com caixa acoplada possui sistema Duo Flow, com opção de 3 e 6 litros, estimulando a economia de água. A tampa da caixa é presa pelo botão de acionamento para impedir a queda acidental.

Combo prático. A bacia com caixa acoplada LorenOne está disponível também na versão Combo. Para facilitar a identificação das peças necessárias para a instalação, o conjunto é composto por bacia com caixa acoplada com acionamento Duo Flow, anel de vedação, flexível trançado de aço inox, parafusos de fixação em aço inox e assento sanitário.

“A linha LorenOne segue o diferencial da Lorenzetti no mercado de louças sanitárias, que prevê soluções com design funcional, capazes de valorizar esteticamente o ambiente, sem deixar de lado a sensação de comodidade no uso”, ressalta Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.