Dois bandidos que usavam chapéus durante um roubo obrigaram sete pessoas a entrarem dentro de uma casa de carne, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o crime foi na última sexta-feira (25), mas imagens de segurança que circulam em redes sociais, é possível ver parte da ação criminosa.

Uma sequência de fotos mostra o momento em que o dois suspeitos chegam até o estabelecimento. Um terceiro bandido aparece para dar suporte a dupla de assaltantes.

ÀS 20h25 (horário de MS), dois bandidos surpreendem as sete pessoas que estavam em frente a casa de carne e anunciam o assalto.

Em outro momento, outro bandido de chapéu camuflado, agride um cliente com um tapa na nuca. O homem se desequilibra e quase cai no chão. Todos são obrigados a entrarem no prédio do comércio.

Dentro do estabelecimento, uma outra câmera de segurança mostra clientes em uma espécie de fila. Eles seguem para o fundo do comércio. Dois bandidos permanecem nas portas.

Na ocasião uma cliente grávida é amparada por um homem. Por conta do nervosismo, ela começa a passar mal e segue em sentido ao local em que os outros reféns se encontram.

Um vídeo mostra também dois bandidos de chapéu apontarem as pistolas para o gerente. Valores do que foi levado por eles não foram revelados.

De acordo com a polícia, o caso como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. Até a publicação desta reportagem não conseguiu confirmar se os suspeitos foram localizados.

Fonte: G1