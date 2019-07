O Conglomerado Financeiro Barigui fundado no ano de 1995 em Curitiba, anunciou no ínicio deste mês, duas novidades que marcam a nova fase da companhia em sua estratégia de alcançar maior capilaridade nacional e democratizar o acesso a recursos no país. O Banco Barigui, que foi criado por transformação da Barigui Financeira, com autorização do Banco Central no ano passado, está se transformando em Banco Bari (www.bancobari.com.br). A instituição será a emissora de um produto inovador e inédito no mercado brasileiro: o cartão de crédito com garantia de imóvel, que chega com o maior limite do mercado além da menor taxa de juros e de condições mais atrativas e sofisticadas.

“Temos muito orgulho de termos começado a operação no Paraná, há cerca de 24 anos, e agora de passar por esse importante momento na história da empresa, que marca um impulso significativo do nosso banco tanto regionalmente quanto no resto do país”, afirma o presidente do Banco Bari, Rodrigo Pinheiro.

Rodrigo Pinheiro ressalta os dados de negócios da companhia: “O grupo securitizou mais de R$ 6 bilhões de crédito imobiliário, originado e de terceiros, e já originou mais de R$ 800 milhões em home equity. A transformação da nossa financeira em banco foi um passo importante. Agora, aproveitamos a nossa ampla experiência na modalidade de empréstimo com garantia de imóvel, junto com a excelência operacional, para trazer os benefícios desse crédito para dentro de um cartão, unindo praticidade, tecnologia e inovação”.

O Bari card, de bandeira Elo, nasce com o maior limite de crédito do Brasil, podendo chegar a R$ 1 milhão para quem possui bem imobiliário avaliado acima de R$ 2 milhões (o valor do limite corresponde a até 50% do valor do imóvel usado como garantia). O cliente também poderá sacar até 90% do limite, contratando assim uma operação de crédito – em processo 100% digital – com parcelamento em até 120 meses e a taxas de juros muito baixas. Para parcelamentos de até R$ 30 mil, a taxa mensal será de 1,99% ao mês. Já para valores acima disso, o cliente poderá realizar uma operação de home equity, dentro do limite de crédito disponível, com taxas a partir de 1,09% + IPCA, variando conforme o tipo do imóvel.

Essas taxas são extremamente vantajosas comparadas com a taxa do parcelamento do cartão de crédito tradicional, que alcança a média de 8,9% ao mês ou 178,18% ao ano, segundo dados do Banco Central. Também se destaca na comparação com um dos créditos mais baratos – do cartão consignado a 3% ao mês.

“Esse produto acaba com o fantasma de que o cartão de crédito é o vilão da dívida cara. É um alívio para quem conhece a bola de neve provocada pela tomada de crédito com juros altos. Outra vantagem do nosso cartão é o limite, que será muito superior à média atual, permitindo alongar os pagamentos quando necessário”, ressalta Rodrigo Pinheiro. “É uma opção que representa um enorme potencial transformador para a economia brasileira no sentido de ajudar os brasileiros a ter uma dívida saudável e a diminuir a elevada inadimplência”, diz.

Curitiba comemora Dia do Comerciante

No próximo dia 16 de julho será comemorado o Dia do Comerciante. Esta data é destinada a homenagear todos os profissionais e empresários que trabalham na área do comércio, ou seja, na venda de produtos e serviços. Considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo, o comércio é uma atividade extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país.

Para marcar a data, a Associação Comercial do Paraná, vai realizar, neste dia 16 uma série de atividades, como prestar homenagens a empresas e empresários, a políticos e ao patrono do Comércio, Ildefonso Pereira. O presidente da Associação Comercial do Paraná, Gláucio Geara e o vice-presidente da entidade e coordenador do Conselho do Comercio Vivo, Camilo Turmina, formulam convite para no dia 16, pela manhã (10h30min), visita ao Cemitério Municipal de Curitiba quando acontece a homenagem ao patrono Barão do Serro Azul, fundador da entidade.

No mesmo dia, na sede da entidade, será homenageado Ney Leprevost, que quando deputado estadual, foi autor da Lei Estadual, l8.l48/2.014 que consagra o empresário Ildefonso Pereira “Patrono do Comércio Paranaense”.

Outra homenagem é para Fabiano Braga Cortes Junior, quando vereador foi autor da lei municipal, 8.l05/l.992, consagrando Ildefonso Pereira como “Patrono do Comércio de Curitiba”.

Posteriormente serão homenageadas o Grupo CrediOk , como “Tradição no Comércio”, Ponto de Visão, como “Destaque no Comércio”, Callfarma Farmacias, “Referencia em Inovação no Comércio Farmacêutico”, Odonto Excellence, “Referencia em Inovação nos Serviços Odontológicos”, Paulo Hermínio Pennacchi, pela “ “Representatividade no Desenvolvimento Socioeconômico do Paraná” e “Memória do Comércio do Paraná”, para as empresas Industrias Todeschini e Impresso Paranaense”.

Visitas de alunos ao Porto de Paranaguá

O Porto de Paranaguá retomou a recepção de grupo para palestra e visitação ao cais nos finais de semana. Os alunos do Colégio Estadual Júlio Mesquita, de Curitiba, foram os primeiros a participar das atividades.

Os 42 estudantes do curso técnico em Logística conheceram mais sobre a atividade portuária e aproveitaram o dia na cidade. “Estas visitas são importantes porque ampliam o conhecimento da comunidade sobre nossos portos e, ao mesmo tempo, fomentam o turismo. Estas pessoas almoçam nos restaurantes da cidade, visitam os pontos turístico da cidade e compram produtos locais”, reforça o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli. A empresa pública já recebe grupos, principalmente de estudantes, em visitas agendadas. A visitação ao Porto de Paranaguá é fechada para grupos de no mínimo 40 pessoas e precisa ser agendada com antecedência pelo email:visitas@appa.pr.gov.br.

Garrido toma posse no PTI

O novo diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), general Eduardo Castanheira Garrido Alves, tomou posse nesta segunda-feira (8), no Edifício das Águas, em Foz do Iguaçu, reforçando o compromisso com a política de austeridade que vem sendo adotada pela gestão do general Joaquim Silva e Luna à frente da Itaipu, mantenedora do parque.

Indicado pelo general Silva e Luna, Garrido deixou o cargo de assessor especial do Ministro da Defesa para assumir a diretoria do PTI. Ela chega com a promessa de muita dedicação e trabalho integral à missão da instituição. “Ele é um gestor por excelência”, ressaltou Silva e Luna. “Diria que, nas Forças Armadas, talvez fosse o mais preparado em termos de planejamento estratégico voltado a finanças e orçamento”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu.

Advogado Rodrigo Ramina lança livro

O advogado e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo (USP), Rodrigo Ramina de Lucca, lançou o seu segundo livro, intitulado “Disponibilidade processual – a liberdade das partes no processo”. A sessão de autógrafos aconteceu na Livraria da Vila, no Pátio Batel, e reuniu profissionais do Direito, acadêmicos e pesquisadores.Com prefácio assinado pelo professor em Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Eduardo Talamini, o livro é a versão comercial da tese de doutorado do autor em Direito Processual Civil pela USP, aprovada com louvor em 2018. A obra também foi vencedora do Prêmio Calmon de Passos – ANNEP. Dividida em oito capítulos, o livro contém 400 páginas e está à venda no site da Revista dos Tribunais (www.livrariart.com.br) e em diversas livrarias, incluindo a Livraria da Vila (www.livrariadavila.com.br).

Felipe Casas em temporada de ski

O RP e Marketing do +55 Bar e também advogado Felipe Casas desembarcou, durante a última semana, nas maiores pistas de esqui e snowboard da América do Sul: o Valle Nevado. Localizado a 1h30 de Santiago, no Chile, e a 3 mil metros acima do nível do mar, a região é conhecida como um dos destinos de inverno mais cobiçados da América.

HelloScience é premiada em Copenhague

A HelloScience, uma iniciativa global da Novozymes, criada para envolver empreendedores, empresas, pesquisadores, estudantes, startups, ONGs, investidores e comunidade que, unidos, podem atuar para desenvolver soluções para os principais desafios da atualidade, como uma comunidade de inovação aberta online, que foca no trabalho colaborativo entre fronteiras, foi premiada no Festival SDG Tech Awards Denmark, em Copenhague.

O prêmio é um reconhecimento da capacidade de encontrar parceiros complementares para um esforço colaborativo em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustenável da ONU (ODS), voltado a unir pesquisadores e especialistas de diferentes empresas e geografias, para, em conjunto, ajudar as startups que podem impactar os ODS.

Pipefy é referência na filosofia Lean

Empresas que mais crescem, seja em lucro, valor ou produtividade, seguem uma linha em comum. Gigantes como a Amazon, Pixar e Nike adotam, em diferentes proporções, a filosofia Lean para conquistar resultados cada vez mais qualificados em seus serviços. No Brasil, uma startup referência no método é capaz de viabilizar que qualquer outra companhia, de qualquer segmento ou tamanho, também seja Lean.

A paranaense Pipefy é a responsável por garantir maior qualidade, agilidade e eficiência focados nas necessidades do cliente, eliminando desperdícios e melhorando continuamente produtos e serviços. Fundada em 2014, a startup sempre teve a metodologia como pilar fundamental para o seu funcionamento e a estratégia vem trazendo resultados expressivos: nos dois últimos anos, a empresa global de SaaS (Software as a Service – Software como Serviço), que fornece uma plataforma intuitiva e customizável para o gerenciamento de processos, cresceu 300%.

Credenciamento de despachantes

Entenda melhor a “Malha Fina”

“O contribuinte realmente deve se preocupar em não cair na malha fina, pois essa se refere ao processo de verificação de inconsistências da declaração do imposto IRPF, assim, caso o sistema da Receita Federal perceba alguma informação está errada, separa a declaração para uma análise mais apurada. E, caso perceba erros, chama o contribuinte para ajustes ou até mesmo inicia investigações e cobra de atrasados e multas”, explica o diretor executivo da Confirp Contabilidade Richard Domingos.

Assim, a malha fina é praticamente uma “peneira” para os processos de declarações que estão com pendências, impossibilitando a restituição.

“Para evitar a malha fina, é interessante que o contribuinte inicie o quanto antes o processo de elaboração da declaração, pois poderá fazer com mais calma, buscando documentos que faltam e ajustando possíveis inconsistências”, recomenda o diretor da Confirp.

Formato de empresas na PUCPR

Novas formas de se relacionar com o trabalho e potencializar os resultados da sua empresa são temas chave no “NEO Experience – Conceitos e hábitos da Nova Economia”, organizado pela GGV – Inteligência em Vendas em conjunto com empresas parceiras. A promotora do evento é especialista em negócios e tem como missão inserir as empresas na nova economia comercial.

Se antes o principal foco era o sucesso financeiro, hoje o equilíbrio entre emprego, qualidade de vida e projetos pessoais é o objetivo de grande parte dos trabalhadores. Em meio a essa transformação, executivos enfrentam o desafio de adaptar a sua empresa sem perder a personalidade da marca e o giro de capital. Esclarecer dúvidas e trazer dicas, métodos e caminhos para sua empresa romper com o velho mercado é a proposta do encontro.

O evento acontecerá no dia 25 de julho, a partir das 19h, no auditório Maria Montessori, que fica no bloco amarelo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). O formato apresentado contará com palestras de 15 minutos que englobarão temas relacionados à Nova Economia.

Foz do Iguaçu sediará evento de inovação

Sob o tema Indústria X.0 – As (re)evoluções que transformam a sociedade e mercados, a Conferência ANPEI de Inovação 2019, maior evento de inovação multissetorial do país ancorado em geração de negócios, espera reunir nesta edição mais de 1,2 mil profissionais, entre representantes de empresas, agências do governo e instituições de ciência, tecnologia e inovação, nos dias 25 a 27 de setembro no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu (PR).

Neste ano a proposta da Conferência debaterá a necessidade de compreender a estratégia de inovação com um novo olhar, muito além do conceito de Indústria 4.0 e discutirá como as empresas de todos os setores podem inovar nesse novo cenário. As apresentações serão centralizadas em quatro assuntos principais: Inovação em Modelo de Negócio, Inovação Tecnológica, Inovação de Impacto Social e Ambiental e Ecossistemas de inovação.

Curso sobre investimentos para pais e filho

Nesta quarta-feira, 10 de junho, o Teatro João Luiz Fiani, do Shopping Novo Batel, em Curitiba, recebe o curso “Filhos ricos e felizes”, patrocinado pelo Instituto para Otimização da Aprendizagem – Inodap, ministrado por Marcos Meier, especialista em educação financeira, e Rafael Zannin, formado em relações internacionais. O curso, que acontecerá das 19h às 22h, apresentará conteúdo simples, direto e didático temas relacionados a diversas alternativas de investimento correto e comportamento financeiro saudável. As inscrições podem ser feitas em https://www.sympla.com.br/filhos-ricos-e-felizes—curso-de-investimentos-para-pais__549826.

Educação Financeira em Florianópolis

Nos próximos dias, Florianópolis se tornará a capital nacional da Educação Financeira com uma série de eventos referentes ao tema na capital de Santa Catariana.O ponto alto do evento será a realização do II Encontro Nacional de Educação Financeira no dia 18 de julho, no Hotel Cambirela, em Florianópolis (SC). Com o objetivo de reunir os maiores especialistas em educação financeira no Brasil, o evento é organizado pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin). O encontro é gratuito, com vagas limitadas, e trará uma série de painéis relacionados ao tema.

As inscrições podem ser feitas pelo link – https://info.dsop.com.br/encontro-nacional-abefin-2019