Os preços da banana prata estiveram menores em todas as regiões pesquisadas pelo Hortifruti/Cepea nesta semana (17 a 21/06). Em Bom Jesus da Lapa (BA), por exemplo, as cotações da variedade recuaram 14%, fechando com média de R$ 1,46/kg. Isso ocorreu por conta das elevadas cotações anteriores, que limitaram as vendas nos últimos dias, assim como o feriado prolongado.

Aliado a isso, a oferta na Norte de Minas Gerais apresentou leve aumento nesta. Portanto, colaboradores de outras praças produtoras da variedade relataram que a competição com essa região está acirrada, já que a qualidade do fruto é boa, levando a uma preferência maior da banana mineira. Com expectativa de maiores quedas no início do 2° semestre – devido ao fim do período de entressafra da prata – produtores estão receosos com a qualidade do fruto a ser disponibilizada, já que as maiores temperaturas registradas neste ano podem levar à um estresse térmico na planta.

Fonte: Cepea/Hortifruti