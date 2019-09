Os preços da banana nanica recuaram no Norte de Minas Gerais nesta semana (09 a 13/09). De acordo com produtores, essa mudança no preço foi necessária para aumentar o escoamento da nanica. A variedade de primeira foi vendida por R$ 1,60/kg na região, valor 11% inferior ao da semana passada.

Para a prata, por outro lado, houve valorização devido à continuidade da baixa oferta, e a de primeira foi comercializada por R$ 1,80/kg, alta de 6% na mesma comparação. Apesar deste cenário positivo para a prata de primeira, bananicultores norte-mineiros relataram que a oferta da de segunda qualidade ainda continua elevado (com a rentabilidade limitada no ano passado houve um menor investimento para este ano), afetando o mercado da variedade. Para as próximas semanas, caso as vendas sejam favoráveis, os preços da prata podem até aumentar mais e, os da nanica, se manter.

Fonte: Cepea/Hortifruti