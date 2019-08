As cotações da banana prata se reduziram 16% na região do Norte de Minas Gerais nesta semana (29/07 a 02/08). Pressionadas principalmente pelo maior volume de banana de segunda (mais escura e mais fina), as cotações da variedade ficaram abaixo do divulgado pela Abanorte – vale lembrar que os preços da Associação referem-se à banana de primeira.

Sendo assim, a prata foi comercializada à média de R$ 1,31/kg (incluindo as de primeira e segunda qualidades), diferindo muito de produtor para produtor, já que nem todos foram afetados pelos efeitos negativos da sigatoka e conseguiram manter seus tratos culturais em dia, garantindo uma boa qualidade da fruta.

Vale ressaltar que as cotações da prata tendem a se manter pressionadas nos próximos meses, principalmente pelo maior volume da fruta, já que o período de entressafra se encerrou no final de julho, retomando a colheita na região.

Fonte: Cepea/Hortifruti