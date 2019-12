Os preços da banana prata anã de primeira qualidade tiveram leve queda nesta semana (09 a 13/12) no Norte de Minas Gerais. Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, a oferta da variedade está limitada na região, mas as comercializações se reduziram devido ao alto preço registrado anteriormente.

Por conta disso, as cotações da prata de primeira registraram pequena desvalorização no período, sendo comercializada na média de R$ 1,99/kg. Para as próximas semanas, é esperado que o volume de prata continue reduzido na roça e que a procura se mantenha em queda devido à época festiva que se aproxima.

Fonte: Cepea/Hortifruti