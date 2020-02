Balanço ruim

Economistas de três bancos acham que a retomada decepciona: muita falação, muita promessa e pouco resultado. Desde 2016, a agenda de reformas tem prometido coisas que não forem entregues, a troca da Taxa de Juros de Longo Prazo pela Taxa de Longo Prazo não gerou alta nos investimentos, apenas ajustou balanços e a Previdência não levou à explosão de investimentos estrangeiros. O teto dos gastos tem provado uma contração fiscal que não ajuda o PIB e não seria a causa da queda de juros, provocada pela recessão e fraca recuperação.

Os mais chegados de Paulo Guedes – e são poucos – acham que ele anda irritado com o tempo curto. Ele tem presa ainda mais em ciclo eleitoral. Tem a convocação de que precisa entregar logo, que tem consciência que crescimento, geração de empregos, todas essas promessas que o mantém protegido. Não sabe até quando. Ele tem um apito na boca que nos informa sobre a impossibilidade de reformar estruturalmente o Estado sobre um solo de instabilidade, tanto mais imprevisibilidade do que lhe garante o emprego. E dá tiros no ar.

Na semana passada, as desculpas apresentadas publicamente – e não duramente – pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, eram frágeis, entrando na dança até uma avó dele, que era doméstica. Os ministros militares endureceram com Bolsonaro: ele deveria pedir desculpas pelo episódio das domésticas e pediu quase empurrado.

Fim de linha

Mais uma separação promete agitar os círculos políticos. Segundo a jornalista Bela Megale a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) está se separando do neurocirurgião Daniel França, com quem era casada desde 2016. Os fofoqueiros de plantão garantem que já existe uma lista de pretendentes e o primeiro é outro político que está se separando.

“Atraia e extraia”

Economistas do Banco Central fizeram um estudo que mostra que os bancos privados adotam a estratégia do primeiro cortar os juros dos empréstimos para seduzir novos clientes e, logo depois, subir taxas percentuais ainda maiores para extraírem lucros excessivos. Examinaram 13 milhões de operações para chegar a essa conclusão. Detalhe: entre os bancos, essa estratégia é chamada de “atraia e extraia rendas”.

Clubes endividados

Informações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional revelam que as dívidas dos clubes esportivos com a União somam quase R$ 5,3 bilhões. Dos 10 maiores devedores, nove são grandes times de futebol que podem se beneficiar com projeto de lei que prevê nova negociação. O Corinthians é o primeiro da lista, deve R$ 737,7 milhões, sem considerar o estádio e o segundo é o Atlético Mineiro com R$ 356,5 milhões. O Palmeiras é o último dos 10 primeiros com R$ 88,3 milhões.

Mudança

Jair Bolsonaro ainda busca cargo de consolação para abrigar o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. Uma das hipóteses é a Secretaria de acesso a Direitos e Equidade da OEA e o governo brasileiro tem prioridade na indicação (o mandato do advogado Gatão Alves Toledo está chegando ao fim e o Brasil já apoiou a reeleição do uruguaio Luis Almagro na presidência da entidade). Muita gente acha que essa ideia é mais um castigo do que um afago.

Congelada

O presidente do BB, Rubem Novaes, determinou a suspensão temporária de negociações para a venda da participação na instituição Banco Patagônia. Os valores oferecidos ficaram bem abaixo da pedida pelo Banco do Brasil. Somam-se a troca de governo e a crise econômica na Argentina.

Nova escola

Fundador do Grupo Ser Educacional, um dos principais grupos educacionais do Nordeste, o empresário Janguiê Diniz vai transformar a ex-casa do empresário Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco de Santos, em uma escola de educação básica. A casa foi arrematada por R$ 27,5 milhões. O responsável pelo projeto é o Instituto Êxito, que seguirá a linha da Ad Astra School, desenvolvida pelo fundador da Tesla Motors e da Space X, Elon Musk.

Erosão democrática

Ex-ministro dos Direitos Humanos no governo FHC, Paulo Sérgio Pinheiro, está preocupado com a “erosão democrática” no Brasil. A Comissão Arns já denunciou Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional sob acusação de estimular ataques às populações indígenas. Em março, o grupo voltará a falar sobre o país na ONU em Genebras e numa reunião da OEA em Porto Príncipe. Pinheiro diz que “a comunidade internacional está perplexa com o que acontece no Brasil”.

Candidatura

Bolsonaro pensa em ver o juiz Marcelo Bretas, largando a toga para ser o grande oponente de Wilson Witzel na disputa pelo governo do Rio em 2022 – e com o apoio dele e, claro, o mesmo sistema de artilharia digital.

Decisão ilegal

Três dos cinco diretores da Anatel vão ter de explicar ao TCU e ao MPF porque aprovaram por 3 a 2 a compra do grupo Warner Media pela AT&T de telecomunicações, dona da operadora da TV Sky. É um negócio de US$ 87,4 bilhões. A lei veda o controle cruzado no setor de TV por assinaturas e controle de direitos nacionais. O trio provocou espanto quanto disse que a lei só vale para empresas brasileiras.

Quem são

São denunciados pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) no TCU e MPF o ex-diretor Aníbal Diniz e os atuais Moisés Moreira e Vicente Aquino. Se a Anatel for obrigada a conceder a decisão, restariam duas opções à AT&T: se livrar da Sky ou dos canais pagos da Time Warner no Brasil. São canais oferecidos pela Time Warner no Brasil o Cartoon Network, Boomerang, HBO, Warner Chanel e Esporte Interativo.

É o Rio!

Defensoria Pública e Ministério Público entraram na Justiça com um pedido coletivo de indenização com a Cedae, pedindo o bloqueio de R$ 560 milhões da companhia e um abatimento de 70% na conta de água dos consumidores afetados pela água contaminada pela geosmina. Já o Cedae – quem diria – propôs à título de indenização, um desconto de R$ 1,25 para cada consumidor e diz que é o limite de suas possibilidades.

Não é nada disso

O discurso de Abraham Weintraub, da Educação, sobre as escolas cívico-militares é mais do que vazio. Até agora, o Ministério da Educação ainda não escolheu as cidades que receberão os 54 colégios previstos na primeira fase do projeto. Por enquanto, estão definidos apenas os 15 estados, além do DF, que aderiram ao programa. Avanço só na parte do Ministério da Defesa: já recebeu inscrições de militares inativos que se cadastram para trabalhar nas escolas. A contratação, contudo, é do Ministério do Trabalho.

Pouca gente

De novo, o governo federal aciona a Força Nacional para fazer de conta de que está preocupado com os cearenses. É apenas um truque: foram enviados 300 policiais que correspondem a 1,36% do contingente de 22 mil homens da Polícia Militar daquele estado. Deve ter sido por isso que Bolsonaro resolveu mandar também as Forças Armadas.

Para inglês ver

A Força Nacional foi criada em 2004 por Lula e virou instrumento político de comandantes da PM agraciarem protegidos. No mesmo ano, a Força Nacional foi enviada a Santa Catarina para combater ondas de ataques de facções criminosas: 33 homens. Em agosto do ano passado, quando 2.000 de Rondônia combatiam incêndios na Amazônia, a Força Nacional mandou para lá 30 bombeiros.

Lamentação

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), uma das autoras do pedido e impeachment de Dilma Rousseff ainda lamenta a saída de Jair Bolsonaro do PSL. Ela que recusou ser vice na chapa de Bolsonaro e 2018 acredita que sua saída aconteceu em hora errada. “Eu acho que não era o momento de fazer o que ele fez, de sair e deixar todo mundo órfão, sobretudo nas cidades. Eu fico pensando, será que quem deu a ideia para ele queria o bem dele? A meu ver, ele se enfraqueceu no Congresso, nas cidades, deixou o campo aberto para outros partidos, inclusive a própria esquerda lotear as Câmaras”.

Quase lá

Há quem garanta que o Aliança pelo Brasil, partido fundado por Jair Bolsonaro e companhia já tenha as 492 assinaturas necessárias para sair do papel. Só que por enquanto o TSE só validou 2,9 mil delas, ou seja 0,6% do necessário. A intenção é que tudo seja validado até a metade de março para garantir que o partido tenha o número 38, mesmo sem intenção de concorrer às eleições municipais deste ano. O deputado Capitão Augusto também entrou no TSE com pedido para ter o número 38: ele tenta fundar o Partido Militar Brasileiro. Quem conseguir as assinaturas necessárias primeiro fica com o número.

Chocolate

O deputado federal Tiririca (PL-SP) é um dos mais assíduos da Câmara. Mas isso não significa que ele goste do ambiente. Em 2017 disse que iria cumprir seu mandato e depois sairia da política. Só que em 2018 se candidatou e foi reeleito. Há quem garanta que ele só faz o que o partido manda, não tem opinião própria e até agora nunca apresentou nenhum projeto na Casa. Pessoas próximas garante que ele não gosta da situação e está muito desconfortável. Para aliviar o estresse, Tiririca todos os dias come chocolate.

De molho

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, passará o carnaval de molho. Depois de fazer uma cirurgia nos dois ouvidos. Pontes tinha estenose, um estreitamento no canal auditivo externo dos dois ouvidos, problema causava perda de audição.

Evangélicos

O presidente Jair Bolsonaro indicou dois nomes para ocupar cargos da Ancine, que fica sob cuidados da Secretária da Cultura, onde Regina Duarte tomará posse no dia 27. Um deles é Edilásio Santa Barra Junior, jornalista, empresário e pastor. O outra é Veronica Brendler que também é jornalista e produtora cultural. Os dois deverão ter a aprovação do Senado para assumirem qualquer posto.

Frases

“Meu livro de cabeceira era e continua sendo o Verdade Sufocada, do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.”

Jair Bolsonaro em elogio ao torturador