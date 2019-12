Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bakri (PSD) faz um balanço positivo de 2019 e encerra o ano “com o sentimento de dever cumprido”. As informações são do site www.fabiocampana.com.br

O parlamentar destaca o apoio maciço da Casa às medidas de reformulação e enxugamento da máquina estatal, de austeridade e controle das contas públicas e de inovação e crescimento sustentável. Segundo ele, os deputados e o Governador Ratinho Junior construíram uma relação sólida e respeitosa, que vai beneficiar o dia a dia dos mais de 11 milhões de paranaenses.

“Trabalhamos ao longo de todo o ano com muito diálogo e transparência – dentro da base e com a oposição, com os servidores e também a sociedade civil -, apontando aquilo que é fundamental para que o Paraná mantenha a trajetória de protagonismo no cenário nacional. Isso só é possível com as contas equilibradas, ideias inovadoras e agilidade”, resume Hussein Bakri.

A começar pela provação do fim da aposentadoria dos futuros ex-governadores, Hussein Bakri ressalta a redução das secretarias de Estado de 28 para 15 e a fusão de órgãos e estruturas, permitindo economia e respostas mais rápidas e eficientes às demandas da população. A Assembleia ainda aprovou a criação do Fundo de Combate à Corrupção e a implantação do primeiro Programa de Compliance do Brasil.

Em relação ao funcionalismo público, o Líder do Governo costurou um entendimento com os servidores garantindo a reposição salarial pela primeira vez em quatro anos. Além disso, com o apoio inclusive de deputados que são funcionários públicos, foram aprovadas a substituição da licença-prêmio pela licença-capacitação e o estabelecimento das mesmas regras federais para as aposentadorias em nível estadual.

Por fim, o parlamentar do PSD destaca medidas como o Cartão Futuro (incentivo ao primeiro emprego de jovens carentes), o Ganhando o Mundo (intercâmbio internacional de alunos da rede pública estadual), o Escola Segura (policiamento de militares aposentados na porta dos colégios) e a concessão de IPVA zero para carros elétricos. “Foi um ano de muitas realizações, que já estão mudando para melhor a vida dos paranaenses.”