Bad Boys – the end?

Se já viu todos os filmes indicados ao Oscar, mas ainda quer pegar um cineminha, policial, sim, bem descompromissado, eis aí Bad Boys-Para Sempre, que Michael Bay deu vida em 1995, renasceu em 2003 e que encerra agora. O filme conclui a trilogia de forma razoável, dizem até que é melhor que os outros dois.

Will Smith e Martin Lawrence se reencontram, agora conduzidos pelos belgas Adil El Arbi e Bilall Fallah. Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett, desta vez, precisam prender o líder de um cartel de drogas em Miami, matador que segue as ordens da sua vingativa mãezinha.

O filme começa frenético e violento com a própria mãe (Paola Nuñez) fugindo do presídio; foragida, sua proposta é aniquilar, do policial ao juiz, os responsáveis por sua prisão. Nessa trama, a direção se mantém frenética, pontuando perigo com diversão, drama e tiradas bem-humoradas com muita ação, idas e vindas.

O enredo reserva uma baita surpresa, que enriquece a história e delicia os fãs de Bad Boys.

Era para terminar aqui, mas o sucesso já faz Hollywood pensar em manter a franquia. Que pena, poderia morrer por aqui mesmo, com dignidade. É que o final desse Para Sempre acena para a constituição de uma nova dupla de policiais, quiçá, pai e filho.