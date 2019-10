Quarta-feira é dia de open de vinho português (tinto e branco) nas unidades Cabral (av. Munhoz da Rocha, 1059) e shopping Paladium do Babilônia Gastronomia & Cia, com serviço à vontade entre 17h e 23h, ao preço e R$ 29 por pessoa. Para acompanhar a casa tem uma variedade de entradas e pratos principais, como: Mignon Babilônia, escalopes de mignon grelhados ao molho mix de funghi, servidos com fettuccine Alfredo e presunto crocante (R$ 59); Congrio ao Limone, filé de côngrio ao molho de champignon, tomate seco, alcaparras, mostarda e suco de limão fresco servido com legumes frescos da estação (R$ 61); e Frango Dijon, filé de frango grelhado ao molho de mostarda, servido com risoto parmegiano e abobrinhas crocantes (R$ 52).

E nesses dois endereços e mais o do Babilônia Batel 24 Horas (al. D. Pedro II, 541), vai até o domingo 6 de outubro o 1º Festival do Hambúrguer, ao preço fixo de R$ 24,90, com o sanduíche acompanhado de batatas fritas. São três os sabores: Babilônia Burger, com cheddar, cebola na chapa com molho inglês, alface e tomate; Burger Especial, com queijo, presunto, alface, tomate, ovo e bacon, servido em pão artesanal; e Babilônia Obelix com cebolas crocantes, rúcula, queijo brie e molho de mostarda Dijon.

No bistrô, menu vegetariano de Primavera

Menu Printemps, que saúda a chegada da Primavera e é composto de pratos vegetarianos, é a mais nova atração do bistrô L’Épicerie (R. Fernando Simas, 340, Bigorrilho, Curitiba), no almoço ou no jantar. Contempla a tradicional culinária francesa com temperos do norte da África, onde a França deixou sua marca por um longo período.

Como entrada, Vol au vent de mix de cogumelos ao molho cremoso gratinado com queijo Brie; o prato principal é uma Tajine de legumes em molho ras el hanout, mistura de especiarias com semente de coentro, açafrão pistilo, canela, cardamomo, cravo, noz moscada, gengibre e açafrão da terra, acompanhado de cuscus marroquino.

A sequência encerra com Crème brûlée de baunilha e custa R$ 89 por pessoa.