Quem não viu Manaós – uma saga de luz e sombra OU A Pequena Abelha e a Árvore Alta terá mais uma chance neste ano: a companhia teatral Ave Lola fará temporada curta no Guairinha neste mês e o ingressos promocionais estão à venda. A peça, que conta uma história do Brasil pouco conhecida, é ambientada na época áurea do ciclo da borracha, na Manaus de 1911.

Manaós tem trilha sonora ao vivo executada pelos músicos Breno Monte Serrat e Arthur de Lima Jaime, sob direção do francês Jean Jacques Lemêtre, músico do Theatre Du Soleil. As apresentações marcam também o início das festividades de dez anos e o anúncio da programação 2020, que já conta com viagens, nacionais e internacionais, além da estreia de novo trabalho.

Ave Lola, que tem aprazível espaço próprio, realizou quatro espetáculos vistos por cerca de 45 mil pessoas em apresentações nacionais e internacionais e tiveram o reconhecimento da crítica especializada. Conquistou os prêmios Myriam Muniz da Funarte e o Brasil Fronteiras do Norte, que permitiram à trupe levar teatro para as comunidades ribeirinhas da região norte do país, percorrendo em três meses aproximadamente sete mil km.

A temporada de Manaós será de 28 de novembro a 1.º de dezembro. Apresentações às 20h30 e no domingo, 1ª de dezembro, às 19h. O preço dos ingressos pela internet www.ticketfacil.com.br/eventos/cctg-a-pequena-abelha-e-a-arvore-alta.aspx é de 60 (inteira) e 30 reais (meia entrada). Mas quem comprar dois ingressos diretamente na bilheteria do Teatro Guaíra vai pagar 25 reais cada. Classificação 12 anos.