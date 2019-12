Policiais penais realizaram hoje (30), um procedimento de revista geral na Cadeia Pública de Maringá. A ação do Setor de Operações Especiais (SOE) de Maringá, em conjunto com policiais penais da Regional do Departamento Penitenciário do município, e também com agentes de cadeia, conseguiu impedir uma fuga de detentos de uma ala onde havia 40 presos.

Segundo o Depen, a revista geral ocorreu após informações de inteligência que indicavam que os presos da Cadeia Pública de Maringá, na carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, estariam planejando uma fuga.

Os policiais penais então iniciaram a revista de emergência e identificaram o trabalho de fuga em andamento. Os presos improvisaram algumas brocas com pedaços de ferro retirados da estrutura predial da unidade e estavam fazendo um buraco no banheiro de uma das celas.

Após o procedimento, os materiais utilizados na ação foram apreendidos e os reparos na unidade foram feitos.

