Autoridades confirmam 1º caso de coronavírus na capital dos EUA

Um homem na casa dos 50 anos testou positivo para coronavírus, no primeiro caso confirmado da doença na capital dos Estados Unidos, Washington. Outra pessoa que viajou pela cidade também teve resultado positivo para a doença em Maryland, informaram autoridades neste domingo.

Prefeito do Distrito de Columbia, Muriel Bowser disse que o homem no primeiro caso começou a mostrar sintomas da doença no fim de fevereiro. Ele não parecia ter viajado ao exterior nem tinha contato próximo com nenhum dos casos confirmados da doença nos EUA, comentou Bowser. Agora, autoridades investigam os passos do homem – o prefeito não quis dizer onde em Washington ele vivia.

Já o Estado da Virgínia teve seu primeiro caso confirmado no sábado, quando um fuzileiro naval que serve em Fort Belvoir teve teste positivo para o vírus.

O presidente Donald Trump afirmou não estar preocupado com o fato de que o coronavírus está mais perto da Casa Branca, após a primeira confirmação em Washington. “Não estou nada preocupado. Temos feito um grande trabalho” no combate à doença, avaliou. Fonte: Associated Press.