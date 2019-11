Evento de lançamento está marcado para o dia 27 de novembro, na Livraria da Vila do Pátio Batel, a partir das 18h30

“A vida é muito mais do que migalhas”, esta frase do autor curitibano Guilherme Carraro explica um pouco sobre sua primeira obra, “O Formigueiro”, baseada em um crime verídico que ocorreu na capital paranaense em 2017.

No livro, uma senhora de 93 anos foi encontrada morta sob circunstâncias misteriosas pela sua cuidadora. Em meio às investigações, comandadas pela Divisão de Homicídios, descobre-se que sua conta bancária sofreu transações fora do comum, trazendo à tona segredos nunca revelados e reviravoltas que transformam uma história brutal em um suspense persuasivo.

O escritor e jornalista faz uso de recursos da ficção para criar diálogos inspirados no acontecimento, apostando em uma atmosfera sombria e instigante, porém sem alterar a veracidade dos fatos.

“Acho importante falarmos sobre o impacto desses atos de violência na sociedade como um todo, assim como nos sujeitos envolvidos no crime. Situações desse cunho se tornaram comuns nos jornais e em programas televisivos, tornando-se banais e deixando o desfecho menos relevante do que o próprio acontecimento. Em ‘O Formigueiro’, procuro dar uma certa voz aos envolvidos no caso, desde a equipe de investigadores, até os suspeitos, mostrando um pouco do contexto social e instigando sobre como a vida humana passou a valer algumas migalhas, na tentativa de ir muito mais além do que uma matéria de 30 segundas na televisão ou de uma página de jornal”, explica o também jornalista, Guilherme Carraro.

Processo de pesquisa e influências – Durante sua passagem pela FLIMO – Festa Literária de Morretes, evento que contou com grandes nomes da literatura nacional, como Cristóvão Tezza, Guilherme Gontijo Flores, entre outros, Carraro falou sobre o processo de pesquisa pelo qual passou para a coleta das informações. “Tive acesso a todo o material da investigação, incluindo fotos e detalhes que não foram exibidos nas matérias da grande mídia, assim como a informações passadas pelos próprios investigadores. Foi quase como uma experiência imersiva, em que precisei navegar a fundo para poder abordar todas particularidades sem distorcer em nada o acontecimento”.

Em relação às suas inspirações, o jornalista citou autores consagrados do gênero, como Agatha Christie, Jo Nesbø, Edgar Allan Poe, Patrícia Melo e Dalton Trevisan, fazendo referências Às obras, “Assassinato no Expresso Oriente”, “Boneco de Neve”, “O Vampiro de Curitiba”, entre outros.

Lançamento na Livraria da Vila

No dia 27 de novembro (27 de novembro), a partir das 18h30, a Livraria da Vila do Pátio Batel (Av. Do Batel 1868 – Lj 314 – Piso L3), recebe Guilherme Carraro em um evento gratuito de lançamento da obra. O autor estará disponível para um bate-papo sobre a obra, fotos e autógrafos nos exemplares disponíveis.

“O Formigueiro” já está disponível nas principais livrarias do Brasil e Portugal pelo valor de R$30, assim como pelas plataformas online da Saraiva, Amazon, Chiado Books, entre outros.



Ficha Técnica:

“O Formigueiro”

Autor: Guilherme Carraro

Data de publicação: Setembro de 2019

Número de páginas: 106

ISBN: 978-989-52-5680-8

Coleção: Compedium

Idioma: Português / BR

Editora: Chiado Books

Valor: R$30

E-Book: £3