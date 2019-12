A Auto Viação Redentor iniciou uma série de ações, com um ônibus todo decorado com tema natalino, batizado de “Bus Music Redentor”, para prestar homenagem a Curitiba.

Nesta quarta-feira, (4) na Praça Rui Barbosa acontece a visitação Papai Noel, sendo que até dia 20, novas apresentações com a banda, coral , além do Papai Noel estão agendadas em terminais, praças e Rua da Cidadania, passeios pela canaleta, abrangendo bairros como Pinheirinho, Capão Raso, Santa Cândida e Tatuquara.

A Diretora de Recursos Humanos da Auto Viação Redentor, Sueli Gulin Calabrese , em outubro deste ano colocou a idéia para os colegas Diretores, Gerentes de Tráfego e Manutenção e principalmente para seus colaboradores e obteve grande apoio. “Em 30 dias todos formaram uma equipe de trabalho com surpevisores, motoristas, cobradores, mecânicos, eletricistas, borracheiros, lavação, porteiros, programadores, latoeiros, controladores de pneus, pintores, equipe de plotagem e pessoal do administrativo se agilizaram e montaram a Banda “Bus Music Redentor”. Também decoraram o ônibus do Natal que terá dois motoristas caracterizados de Papai Noel um que irá dirigir o carro e outro que irá tirar fotos e interagir com a criançada juntamente com a Mamãe Noel”, relata Sueli.

Segundo ainda a Diretora da empresa, “nossa inspiração por homenagear Curitiba, veio do prefeito Rafael Greca, um incansável defensor de nossa cidade, que, com sua ações, está fazendo com que Curitiba volte a sorrir. Então nós nos engajamos neste propósito, dando esta contribuição, repetindo sempre seu slogan de Viva Curitiba”.

Marcos Domakoski na Academia Paranaense de Engenharia

O presidente do Movimento Pró Paraná, Marcos Domakoski, tomou posse recentemente na Academia Paranaense de Engenharia. Outros três membros do MPP, Jaime Sunye Neto, Nelson Gomez e José Alberto Pereira também estão entre os homenageados, que compõem um grupo formado por paranaenses que deixaram sua marca profissional na história da engenharia, da cultura e política do Estado: Jaime Lerner, Rafael Greca, Eduardo Sciarra, Alceu Vezozzo, Paulo Procopiak de Aguiar, Nelson Luiz de Souza Pinto, Francisco Gomide, Mauricio Schulman, Ari Queiroz, Francisco Borsari Neto e Marino Garofani.

Domakoski, atual presidente da Fundação Copel, enalteceu a Academia Paranaense de Engenharia pelo papel que representa na valorização da profissão de engenheiro e dos profissionais responsáveis por grandes obras que mudaram a paisagem paranaense. Ou que, como engenheiros , ocuparam cargos de liderança política e empresarial tanto no cenário estadual como nacional.

– “É importante que estes nomes sejam sempre reverenciados pelo trabalho em suas respectivas áreas que realizaram a favor do Paraná. Para mim, é uma grande honra estar ao lado destes colegas engenheiros e fazer parte da Academia Paranaense de Engenharia. E o Movimento Pró Paraná, é importante contar com a Academia para também registrar, documentar e valorizar a história contemporânea de personagens fundamentais para a identidade cultural e o desenvolvimento social e econômico do Paraná”, enfatizou Marcos Domakoski.

Banco Bari anuncia queda das taxas de juros

O Banco Bari — que lançou esse ano o primeiro cartão de crédito com limite de até R$ 1 milhão e garantia de imóvel — acaba de anunciar a redução das suas taxas de juros em um momento bastante positivo. Sua operação nacional prevê fechar o ano com um crescimento de 70%, em relação a 2018, no valor total de originações de crédito imobiliário e de home equity. As novas condições para empréstimos a clientes do Banco Bari acompanham o cenário de queda da taxa Selic e estímulos do Banco Central. A taxa mínima de juros do crédito para aquisição de imóvel, que era de 7,90% ao ano + IPCA, foi reduzida para 6,90% a.a. + IPCA. Já a linha de crédito com garantia de imóvel (home equity) passou a oferecer taxa de juros pré-fixada nos três primeiros anos e pós-fixada a partir do quarto ano, a partir de 0,99% ao mês.

O banco faz parte do Grupo Bari, que já securitizou mais de R$ 6 bilhões de crédito imobiliário e originou mais de R$ 900 milhões em home equity e crédito para aquisição de imóvel. Contribuir para o acesso a um crédito melhor e mais consciente no país é uma das bandeiras da companhia, fundada há 24 anos.

HSBC constrói o banco do futuro com MuleSoft

A MuleSoft, fornecedora da plataforma líder para construção de redes de aplicativos, anuncia que o HSBC está utilizando a plataforma Anypoint da MuleSoft para criar uma plataforma bancária digital visando impulsionar o banco do futuro. Como uma das maiores organizações de serviços bancários e financeiros do mundo, o HSBC está aproveitando o open banking, ou sistema bancário aberto, para gerar novas experiências conectadas para seus mais de 38 milhões de clientes em todo o mundo. Com a MuleSoft e seu Anypoint API Community Manager, o HSBC está criando APIs que desbloqueiam com segurança o acesso aos principais produtos bancários para permitir a colaboração com parceiros, acelerar a inovação e abrir novos canais de receita.

“O HSBC está impulsionando inovações incríveis na era do sistema bancário aberto por meio da conectividade baseada em APIs”, disse Dinesh Keswani, CTO do grupo e CIO de serviços bancários digitais de varejo do HSBC.