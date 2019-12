Uma das atrações gratuitas mais aguardadas da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, o Auto de Natal – Espírito de Amor e Confraternização estreia nesta quarta-feira (4/12), às 19h30, após o cancelamento da semana passada por causa da chuva.

A superprodução no Largo da Ordem, com uma sequência de cenas natalinas, vai convidar o público a acompanhar pelo calçadão apresentações com figurinos, luz, som e efeitos especiais, e depois a assistir, no palco do Memorial de Curitiba, aos concertos festivos.

A encenação acontece até 12 de dezembro, sempre às quartas e quintas-feiras.

Arauto

Com roteiro e direção de Edson Bueno e participação de 15 atores, o espetáculo começa nas sacadas do Palacete Wolf, com um arauto em perna de pau anunciando a celebração e orientando o público para as cenas seguintes, que acontecem nas janelas do Solar do Rosário, no Memorial de Curitiba, na Casa Hoffmann e no palco do Largo da Ordem.

Entre as cenas do Solar do Rosário e da Casa Hoffmann, surgem as imagens em 3D no arco da fachada do Memorial.

Na sequência, as atenções do público vão se voltar para as janelas da Casa Hoffmann, de onde surgem os anjos anunciando o nascimento de Cristo e um cantor lírico interpreta Ave Maria – ária da ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni. Uma bailarina completa a encenação dançando o balé Quebra Nozes, ao som da composição de Tchaikovsky, num palco montado no centro do Largo da Ordem.

O Auto de Natal segue com os anjos no alto da Casa da Memória e com uma queima de fogos de artifício no Memorial de Curitiba. Logo após ocorrem ainda apresentações de bandas e corais na Praça do Iguaçu, também no memorial.

Anunciação na Catedral

Antes do auto no Largo da Ordem, a Catedral Basílica Menor de Curitiba, na Praça Tiradentes, recebe, às 18h, a primeira apresentação do espetáculo A Anunciação do Anjo Gabriel. Em dez minutos, sete atores dramatizarão um trecho do Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. O texto narra o diálogo do anjo com Maria sobre a escolha dela para ser a mãe do Filho de Deus.

A encenação no Centro será reapresentada na Catedral nas quartas-feiras, até 18 de dezembro, no mesmo horário.

Outras atrações

A programação de quarta-feira (4/12) tem ainda o auto O Sentido de Natal na Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha (15h) e três atrações da Rua da Cidadania de Santa Felicidade: dança de 40 alunos da Escola Municipal Foz do Iguaçu (10h), fanfarra e corpo coreográfico dos alunos da Escola Municipal Jardim Santo Inácio (15h) e concerto dos alunos do projeto Nosso Canto da regional (20h).

Atrações de quarta-feira (4/12) do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

10h – Exposição Sopro de Natal no Centro Cultural Miguel de Cervantes (Praça Espanha, s/n, Bigorrilho)

10h – Apresentação de dança de 40 alunos da Escola Municipal Foz do Iguaçu na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade)

12h – Carrossel e trenzinho do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

13h – Exposição da maquete de bolacha da Cidade do Pão de Mel no Bosque Alemão (Rua Schubert, 175, Vista Alegre)

15h – Auto O Sentido de Natal na Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700, Fazendinha)

15h – Fanfarra e corpo coreográfico dos alunos da Escola Municipal Jardim Santo Inácio na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade)

16h – Feira Gastronômica do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n , Centro)

18h – Estreia do espetáculo A Anunciação do Anjo Gabriel na Catedral Metropolitana (Praça Tiradentes, s/n, Centro)

19h30 – Estreia do Auto de Natal – Espírito de Amor e Confraternização no Largo da Ordem (início no Palacete Wolf, na Praça Garibaldi, s/n, segue pelos casarões históricos e termina no Memorial de Curitiba, no São Francisco)

19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará)

20h – Papai Noel do Music Bus na Praça Rui Barbosa (Praça Rui Barbosa, s/n, Centro)

20h – Concerto do projeto Nosso Canto na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade)

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 com o patrocínio dos Supermercados Condor, Caixa Econômica Federal/Governo Federal, Electrolux, Volvo, Samar Iluminação, Servopa, Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade (Acisf) e ParkShoppingBarigüi. A programação de espetáculos vai até 23 de dezembro e a decoração poderá ser vista até 6 de janeiro.

